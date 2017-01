Hernández: "Estoy emocionado; se lo dedico a los que no están"

Una de las personas más alegres por el triunfo de ayer era su presidente Félix Hernández. "Estoy emocionado porque se lo dedicamos a la gente que no están con nosotros y que tanto nos ayudó para llegar aquí, entre ellos mi padre? estoy muy contento", significaba con la voz entrecortada y recordando a uno de sus familiares más allegados, fallecido hace solo unas semanas. "Pensé que iba a ser un partido loco, pero cuando ellos se pusieron por delante al descanso nos dimos cuenta de que había que hacer otras cosas, no solo meter triples. El rebote y la defensa fueron fundamentales", analizó el dirigente canarista. "Somos terceros, a una victoria del líder, con el objetivo de la permanencia hecho y la propina de la Copa. A partir de ahora toca disfrutar e intentar estar lo más arriba posible", añadió, para resaltar que el Iberostar ha "acabado este año con muchos hitos históricos, como el ganar en Gran Canaria, y ahora al Barcelona". Además, Hernández se rindió a un "ambiente espectacular". "La gente ha ayudado mucho desde el primer minuto; ha sido impresionante", explicó sobre una atmósfera que colabora en que los colegiados "respeten al equipo mucho más que antes". Sobre sus predilecciones coperas, el presidente aurinegro, prefiere "un derbi en la final", por lo que se pide en cuartos a "quien no se ha ganado este año, el Unicaja".