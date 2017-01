A la Copa como cabeza de serie

El Iberostar Tenerife disputará la Copa del Rey como cabeza de serie. El Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acoge esta mañana el sorteo del torneo, que se disputará del 16 al 19 de febrero en la capital alavesa, una vez completada la primera vuelta de la Liga Endesa con el MoraBanc Andorra ganando el último billete que quedaba por repartir. El conjunto andorrano será, junto al organizador Baskonia, el Gran Canaria y el Unicaja, uno de los rivales que le tocará en suerte al combinado aurinegro en la primera ronda del torneo. Real Madrid, Valencia Basket y Barcelona Lassa serán los otros tres cabezas de serie.

El entrenador del Iberostar, Txus Vidorreta, reconoció al término del partido de ayer que no le gustaría que el sorteo deparase un derbi contra el Gran Canaria en el partido de cuartos de final. "No creo que sea bueno para el baloncesto canario que haya un derbi en la primera ronda", argumentó, "ya que aspiramos a tener el mayor número de equipos canarios en las semifinales. Pero tampoco sería un gran inconveniente. Existen posibilidades de que sea el Granca, el Baskonia, el Andorra o el Unicaja. Y creo que los cuatro van a ser muy complicados. Quiero ser optimista, así que la mano inocente, que no sé quién será, seguro que hace que nos toque el mejor rival posible".

El MoraBanc Andorra logró ayer la octava y última plaza que da derecho a disputar la Copa del Rey tras cumplir con su cometido de derrotar al Real Betis Energía Plus (95-70). Además, el Real Madrid, que llegó a ir perdiendo por 16 puntos, remontó en la recta final para ganar al Divina Seguros Joventut en Badalona por 78-81 y acabar como campeón de invierno al ser el líder al término de la primera vuelta por delante del Barcelona Lassa, que cayó en la cancha de Iberostar Tenerife por 71-60.

El MoraBanc Andorra, el único que dependía de sí mismo para conseguirlo, se hizo con la plaza copera que quedaba en juego y a la que también optaban el RETAbet Bilbao Basket, que cayó en Vitoria ante el Baskonia (84-63), y el propio Real Betis Energía Plus.

El Real Madrid tuvo que apretar al máximo el acelerador para ganar por 78-81 en Badalona a un Divina Seguros Joventut que plantó cara, llegando a dominarle durante 35 minutos, al líder del campeonato.

El equipo de Pablo Laso volvió a jugar un flojo partido lejos de su pista en la Liga Endesa, aunque a diferencia de la última vez, contra el Real Betis, supo salvar la situación en los minutos finales, con Felipe Reyes y Sergio Llull resolviendo el encuentro. El Real Madrid acaba la primera vuelta como campeón de invierno.

El Valencia Basket, que trepó a la segunda plaza, se aseguró además la condición de cabeza de serie en el sorteo copero al derrotar por 93-85 a un buen Movistar Estudiantes que le sorprendió en la primera parte y le exigió hasta el final, pero al que supo manejar con solvencia en la segunda parte de la mano de Fernando San Emeterio y Luke Sikma.

El Baskonia venció con comodidad en Vitoria al Retabet Bilbao Basket por 84-63, pero no será cabeza de serie, tras la victoria del Iberostar Tenerife ante el Barcelona. Este resultado hizo además que el Bilbao Basket se despidiera de su sueño copero, para el que no dependía de sí mismo. El conjunto de Sito Alonso cumplió los pronósticos y se hizo con el triunfo en un duelo vasco que tuvo varios roces entre jugadores en distintos momentos del juego.

El Unicaja sigue firme como local, condición en la que sólo ha encajado dos derrotas. Este domingo volvió a ganar -décima victoria en el torneo-, esta vez al UCAM Murcia (88-76), que plantó cara en los dos primeros cuartos, aunque el empuje local tras el descanso decantó el encuentro a favor de los malagueños.

El Montakit Fuenlabrada ahondó en la crisis del Rio Natura Monbus Obradoiro (72-91), que encadenó su quinta derrota consecutiva después de sucumbir en un duelo en el que pagó su nefasto segundo cuarto (12-28). Finalmente, el Tecnyconta Zaragoza logró una victoria crucial en la prórroga ante el colista, el ICL Manresa (87-77) que le permite tomar aire y dejar por detrás al conjunto catalán con cuatro triunfos menos.