Vidorreta: "Iremos con la máxima ilusión para intentar sorprender"

Máxima ilusión para tratar de cerrar la primera vuelta a lo grande. Eso es lo que promulga Txus Vidorreta de cara al encuentro de esta tarde por la tarde, en el que el Iberostar Tenerife recibe al FC Barcelona. Y es que pese a una nueva derrota azulgrana en Euroliga (67-69 contra el Olympiacos este pasado jueves), el técnico aurinegro no se fía en absoluto de los culés. "En la ACB están jugando con mucha solvencia, son un equipazo, con una plantilla de enorme calidad. Lo que habría que preguntarse es por qué en la Euroliga no están respondiendo con este mismo nivel, pero nosotros no competimos en la Euroliga. El partido contra el Zaragoza lo ganaron con una tremenda superioridad, anotando con muchísima facilidad desde la línea de tres puntos; y en casa promedian últimamente casi 100 puntos. Los veo muy solventes en la Liga Endesa por lo que afrontamos un partido dificilísimo, pero iremos con la máxima ilusión para tratar de dar la sorpresa", explica el técnico bilbaíno.

Sobre el estado de los suyos tras el duelo de la Basketball Champions League contra el Strasbourg, Vidorreta destaca que "a nivel físico el trabajo de recuperación ha sido bueno", así como que "la calidad del primer entrenamiento físico y la de la sesión técnico-táctica han sido altas". "El equipo se ha recuperado bien de un gran esfuerzo que tuvimos que hacer el pasado miércoles y somos optimistas sabiendo la dificultad de la empresa que nos llega", significó el máximo responsable del banquillo canarista.

En relación a las claves a tener en cuenta, Vidorreta apuntó la necesidad de "ser sólidos en defensa, manteniendo la dinámica de juego colectivo, tratando de compartir el balón, estando activos y con confianza en todas las finalizaciones que haya con ventaja". Mientras, "a nivel defensivo" incidió en la obligatoriedad de "prestar mucha atención a sus jugadores en las posiciones de base y escolta, ya que todos son grandísimos anotadores. Rice, Renfroe, Navarro, Oleson, Koponen? todos de gran nivel. E interiormente, además de que Doellman y Vezenkov abren mucho el campo, Tomic y Dorsey son dominadores en pintura. Estamos hablando de un rival de primerísimo nivel".

Más allá de lo técnico, Vidorreta considera que el "aliento y apoyo" desde la grada "serán decisivos". "El hecho de que se haya colgado por primera vez el cartel de que no hay entradas contra el Barcelona, y encima con casi diez días de antelación es muy positivo. Todo el público es muy consciente de que si tenemos una oportunidad de ganar es con su apoyo al cien por cien desde el primer instante", comenta antes de poner énfasis en una situación concreta. "En cuanto se produzca un error, que los habrá, tendremos que sentir el aliento al máximo de todos porque esa será, sin ninguna duda, la mejor forma de plantar batalla durante 40 minutos a un equipo top como el Barcelona".