Álex García, otra semana más fuera de la lista de convocados

Ya empieza a ser habitual que Álex García figure cada semana entre los excluidos por el cuadro técnico del Tenerife. El ex del Mirandés no encuentra su sitio en los esquemas de José Luis Martí, que le dejó sin lugar en el banquillo. Quien sí estuvo entre los reservas fue Aitor Sanz, ya recuperado de sus molestias al cabo de una semana especial, por cuanto fue padre el jueves. El madrileño se había probado el miércoles, día que tuvo que retirarse del entrenamiento porque no se había restablecido del todo.

Omar Perdomo, con quien Martí había ensayado el viernes (a puerta cerrada) en el presunto equipo titular, también partió desde la condición de suplente. El resto de descartados fueron el sancionado Carlos Ruiz y Edu Oriol, que ya cuenta con el alta médica y que por segunda semana consecutiva se quedó con las ganas de incrustar su nombre entre los hombres citados por el entrenador.