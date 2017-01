Taqwa Piñero espera ser protagonista en el duelo de mañana

Taqwa Piñero se dispone a jugar su quinto partido de liga con el Iberostar Tenerife y lo hace ilusionado por la entidad del rival al que se mide su equipo mañana. Mermado por una lesión de muñeca y con tan solo poco más de un mes en la Isla, su participación en el equipo ha sido escasa hasta la fecha. Sin embargo, espera poder desempeñar un papel protagonista en el duelo ante la escuadra blaugrana. "Me gustaría poder cambiar de alguna manera el signo del partido a nuestro favor si se me da la oportunidad. Francamente, estoy muy ilusionado con este partido", manifestó. El escolta de New Jersey está convencido de que "por la forma en la que el Iberostar está jugando, con todos perfectamente compenetrados, este es el mejor momento para poder superar al Barcelona". "No será una tarea fácil", comentó, "pero si todos trabajamos juntos cualquier cosa es posible".