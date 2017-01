Grigonis sufre un golpe en un dedo y no se entrena por precaución

Marius Grigonis no tomó parte ayer en el entrenamiento que su equipo realizó en el Santiago Martín por culpa de un golpe que recibió en el dedo pulgar de su mano derecha. Los médicos del Iberostar Tenerife desaconsejaron que el escolta lituano se ejercitara hasta ver cómo evoluciona de su dolencia. La idea era reservarlo para que no peligre su concurso en el partido de mañana ante el FC Barcelona. En el caso de que no pudiera jugar, Taqwa Piñero podría contar con más minutos.