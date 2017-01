El Barça abre expediente a Dorsey por criticar a los galenos del club

El FC Barcelona Lassa ha abierto un expediente disciplinario a su jugador Joey Dorsey por haber cargado ayer contra los servicios médicos del club blaugrana al asegurar que no le informaron hasta que "era tarde" de la exactitud de la lesión que se produjo la pasada temporada en los play off de la Euroliga en el tobillo y, además, forzándole a jugar. "Dejarme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los 'play-off' de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince así que me empujaron a volver e intentar jugar", señaló Dorsey en Instagram.

Además, lamentó no ser informado con exactitud del alcance de su lesión hasta ser ya, en sus palabras, demasiado tarde. "No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado", argumentó. Tras este lamento y crítica a los médicos, añadió que esta temporada está siendo la "más difícil" de su carrera. "Estoy tratando de jugar lesionado y no puedo jugar al máximo de mis posibilidades. Sí, a veces durante la temporada he estado dispuesto a irme de un partido porque la lesión me estaba afectando a mi juego y a mi mente", desveló.