Loeb gana la décima etapa y Peterhansel atropella a un motociclista

El piloto francés Sébastien Loeb (Peugeot) ganó la décima etapa del Dakar y se mantuvo como líder en la categoría coches, ahora a 8:23 minutos de su compatriota y compañero de equipo Stéphane Peterhansel, a dos jornadas de la finalización de la carrera. Peterhansel atropelló con su coche al motociclista esloveno Simon Marcic (KTM) y le fracturó una pierna.

El doce veces ganador del Dakar asistió a Marcic y se quedó junto a él hasta que llegó el equipo médico, y el tiempo que estuvo detenido se le será devuelvo, según confirmó el equipo de prensa de la carrera. Aunque todavía no se informó cuanto tiempo se le dará a Peterhansel, Loeb cree haber perdido la etapa y el liderato. "He perdido el liderato del rally en la primera de las dos especiales, sobre todo frente a la navegación de Stéphane. Estamos demasiado lejos, pero lo hemos dado todo en la segunda parte. Creo que nunca he corrido tan rápido en el Dakar", consideró.

En motos, el piloto español Joan Barreda (Honda) ha recortado posiciones en la general después de terminar segundo la décima etapa, mientras que Gerard Farrés sigue como mejor español entrando en el podio provisional, en una jornada que se cobró el abandono del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) y se adjudicó el francés Michael Metge (Honda). Metge cruzó la meta 55 segundos antes que un Barreda que sigue recuperando posiciones en la general a falta de dos etapas para el final.