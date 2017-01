Martí revela que Tyronne le puede venir bien al Tenerife

José Luis Martí ha vuelto a insistir en que el CD Tenerife reforzará su plantilla en este mercado invernal si los que contratan "quieren venir" y son los que la entidad pretende traer. "Estamos valorando muchas posibilidades y jugadores, como lo están haciendo el restode rivales. Pero queremos que los que vengan tengan el nivel de los que tenemos o superior para que nos puedan ayudar", señaló el técnico blanquiazul en Canarias Radio La Autonómica. A Martí no le preocupa que vayan cayéndose opciones que se barajaban como principales objetivos porque dice que "los que vendrán son los están convencidos de que harán una buena temporada aquí" y en los que el club confía.

Martí advirtió de que "muchas veces se desmadra un poco la información con nombres que, ni por asomo, la entidad pretende". Por eso opina que lo mejor es que después del 31 de enero, las incorporaciones que se realicen sean las adecuadas y, sobre todo, que "vengan decididos a ayudar y a seguir con la calidad humana de este vestuario". El preparador mallorquín también se puso en la hipótesis de que al final no se incorpore a ningún futbolista. En ese caso, señaló, "se trabajará con los que hay". Martí evita siempre referirse a posibles refuerzos si no están confirmados. En cambio, se atrevió a apuntar que Tyronne, al que la UD Las Palmas quiere colocar en el CD Tenerife, "puede ser un buen futbolista para el conjunto chicharrero. Martí incidió en la necesidad de que el futbolista que se incorpore a la disciplina de su plantilla venga "comprometido". Eso sí, asegura Martí que se fiche o no en enero, "el Tenerife va a tener a once jugadores cada domingo que se van a partir la cara, a dejar la piel para dar el máximo y que harán unas veces unos partidos mejores y otros peores". El entrenador del Tenerife confirmó, por último, que "este equipo tiene que estar del décimo puesto para arriba y así poder engancharse al final al sueño, al quiero vivirlo, pero al quiero vivirlo de verdad".