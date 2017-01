Jairo podría salir en breve del Tenerife rumbo al Melilla de Uribe

Jairo Izquierdo podría despedirse en breve de los que han sido sus compañeros de entrenamiento durante esta primera mitad de la temporada. El aún futbolista blanquiazul no cuenta desde el inicio de la campaña para José Luis Martí pero al no encontrar el jugador un destino que le convenciera lo suficiente decidió permanecer en el equipo chicharrero. El futbolista isleño no ha entrado en una sola convocatoria en todo este tramo de competición , por lo que se ha dedicado solo a entrenarse con el representativo. Todo apuntaba a que en este mercado invernal saldría si no quería quedarse una temporada en blanco y parece que ese momento ha llegado. Jairo podría marcharse al Melilla, que dirige Josu Uribe. Un conjunto que marcha sexto en el grupo IV de Segunda B, con opciones a jugar el play off de ascenso.