"Me duelen los pitos del Heliodoro, pero es algo que no puedo controlar"

El delantero tinerfeño Ángel Rodríguez vuelve a estar en el centro del foco ante su inminente regreso al Rodríguez López (este sábado, 19:00 horas). La temporada pasada celebró efusivamente un gol al representativo –fue porque hacía tiempo que no marcaba y las cosas no le estaban saliendo bien aquel año, ha explicado en numerosas ocasiones– pero su gesto no se entendió bien. Así que pidió disculpas y lo vuelve a hacer en esta entrevista donde destila "respeto" al que fue su equipo. Al que le dio la oportunidad de debutar a escala profesional y firmar su primer ascenso a Primera División.

¿Es especial volver al Heliodoro?

Es muy especial, siempre lo es. Sobre todo por reencontrarme con la familia y los amigos, pero también volver a pisar el Heliodoro, que es un estadio que me marcó.

De sus años en el Tenerife, ¿con qué se queda?

Pues sobre todo con el Girona-Tenerife que significó el ascenso, obviamente. Es un partido que vamos a recordar siempre, por toda la vida. Jugué unos 25 minutos y lo disfruté como si hubiese jugado todo el partido. Fue un triunfo tremendo y también luego la celebración. Me acuerdo del momento en el que llegamos al aeropuerto y del trayecto en guagua hasta el Cabildo. Fue increíble, posiblemente el momento más bonito de toda mi carrera.

¿Y del Heliodoro qué recuerda?

En el Heliodoro pasé muchos buenos momentos. Me acuerdo de grandes partidos. De una victoria al Nástic que remontamos y marqué. Pero por supuesto el día que más te marca es el del debut.

¿Ha llegado más lejos de lo que imaginó aquel día que se estrenó en Segunda de la mano de Amaral?

En fútbol nunca se sabe dónde te vas a estar el día de mañana y entonces no sabía qué vendría después. Salí del Tenerife porque era difícil tener el protagonismo que quería. Estaban Nino y Alfaro, y era complicado. Fue un momento triste, pero luego fiché por el Elche y las cosas salieron bien. Marqué 16 goles y eso me catapultó a la máxima categoría, donde debuté y jugué, lo mismo que en Europa con el Levante. ¿Si estoy contento con mi carrera? Pues desde luego que sí, pero uno siempre tiene la sensación de que lo mejor puede estar por venir y aún me queda mucho fútbol.

¿Sigue sintiéndose del Tenerife?

Está claro que, como chicharrero que soy, le deseo lo mejor al Tenerife y que le vayan las cosas bien. Siempre estoy pendiente y siempre tengo el deseo de que el equipo esté con los mejores. Ojalá que se logre el ansiado ascenso.

Entonces, por su condición de tinerfeñista le dolió más que se dudase de usted tras aquel gol y aquella celebración polémica en La Romareda?

Bueno, eso ya es pasado, queda muy atrás. Pedí disculpas como creí que tenía que pedirlas y lo vuelvo a hacer. Al Tenerife le voy a estar siempre agradecido por haberme permitido crecer como futbolista y como persona, por haberme brindado la opción de debutar y de ser profesional. Al club y a la afición, solo le tengo palabras de agradecimiento y siempre le voy a desear lo mejor. Habrá quien piense que les deseo mal, pero no es cierto.

¿Le duele recibir pitos por parte de la que fue su afición?

Es obvio que me duele recibir pitos por parte de una afición con la que tanto disfruté y viví tantos momentos especiales, pero es algo que no puede controlar. Si los pitos se dan, los acepto y los respeto. Pero no jamás voy a desearle nada malo al Tenerife, todo lo contrario.

Hablemos del partido. ¿Quién necesita más los puntos: el Tenerife o el Zaragoza?

Más necesitados estamos nosotros. Venimos de una derrota en casa que nos dolió mucho y ahora necesitamos puntuar en Tenerife. Va a ser un partido complicado, porque siempre lo es ir al Heliodoro, pero saldremos a por la victoria. Será clave estar concentrados al cien por cien, sobre todo al principio, y con las líneas bien juntas. El Tenerife juega muy bien al fútbol y nos pondrá las cosas difíciles.

¿Celebrará un gol si marca?

No, obviamente no. En la Isla no tengo ningún motivo para celebrar un gol al Tenerife, club al que le debo total respeto.

El Tenerife ha intentado varias veces que Ángel regresara. ¿Qué faltó para que usted volviera?

Hubo conversaciones y al final vine al Zaragoza para conseguir un objetivo, que era el ascenso. Las cosas no están saliendo como nos gustaría y el año pasado un trágico partido con el Llagostera (derrota por 6-2) nos privó de los play off. Eso echó por tierra el trabajo de todo un año y esta temporada, otra vez, estamos intentando clasificarnos. ¿Que me gustaría volver al Tenerife? Siempre lo he dicho. Por unas cosas o por otras, todavía no ha podido ser.

Déme sus candidatos al ascenso. ¿A quiénes ve más fuertes?

El Levante es el que mejor está y tiene un plantillón, pero hay otros candidatos y equipos aspirantes. Veo al Getafe fuerte; me entrenó Bordalás y sé su forma de competir. Y el Girona me gustó mucho el otro día, pero va a haber muchos más equipos en la pelea. Y nosotros, como el Tenerife, aspiramos a estar ahí.