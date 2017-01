Adonay Martín: "La regularidad marcará el camino del ascenso"

El Unión Güímar lo tiene claro. Su objetivo no es otro que retornar al grupo canario de la Tercera División. Para ello, los pupilos de Adonay Martín no tendrán una empresa fácil, con hasta quince finales por delante hasta conseguir el ansiado ascenso de categoría. La buena trayectoria de la escuadra de Tasagaya, que tan solo ha sufrido tres derrotas, les valió para arrebatar, el pasado fin de semana, la primera plaza al Glassydur Icodense. La regularidad marcará el devenir de un conjunto güimarero, que deberá sobreponerse al amplio listado de equipos que pelearán por la misma meta.

El técnico Adonay Martín no esconde el objetivo que persigue el Unión Güimar: "En nuestras mentes no existe otra idea que no sea la de lograr el ascenso. Afrontamos una tarea muy complicada porque la categoría está muy igualada y solo con el nombre no se cumplen los objetivos. Tenemos la suerte de contar con una plantilla muy compensada, a la que se han sumado en las últimas semanas Josimar (Tenisca) y Airam (Vera). No damos por cerrado el equipo, e intentaremos reforzarlo con al menos dos jugadores más antes de que finalice el plazo de fichajes".

El preparador güimarero da las claves de un posible ascenso: "Si queremos devolver a la entidad a la categoría que se merece tenemos que ser muy regulares. Solo así conseguiremos abrir un colchón de puntos respecto al resto de equipos, lo que nos dará mayor tranquilidad para cumplir el objetivo. Además, debemos seguir siendo muy fuertes en Tasagaya y continuar con los buenos números a domicilio. El resto de conjuntos no nos pondrán las cosas nada fáciles".

Cuestionado por el partido que dio el liderato al Unión Güímar, Adonay Martín afirmó que "el Esperanza salió con una defensa muy adelantada, lo que aprovechamos para hacer daño con nuestra velocidad en las acciones de ataque. Tenemos mucha profundidad de banquillo y a medida que pasaron los minutos, el encuentro se fue decantando a nuestro favor. Los chicos de Damián Trujillo estuvieron bien plantados sobre el terreno de juego. En esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera".

El conjunto de Tasagaya afrontará el sábado un duelo directo por el ascenso: "Tenemos un partido muy complicado frente a uno de los equipos más fuertes de la liga como es el Charco del Pino. Han hecho buenos refuerzos con las llegadas a sus filas de Pana Castillo y Noda. Además, los de Conrado Rodríguez son muy fiables en su feudo. Si queremos llevarnos un resultado positivo del recinto granadillero tenemos que estar tranquilos y mantener nuestro estilo. La seguridad defensiva y la calidad que atesoran nuestros jugadores serán determinantes para la victoria", manifestó el preparador del cuadro sureño.

Por último, Martín hace un llamamiento a la afición: "Sabemos que la afición y el pueblo están volcados con el equipo, y necesitamos de su apoyo para alcanzar el ascenso. La cifra de espectadores que nos acompañan siempre no baja de los 200. El Unión Güímar es un histórico del fútbol canario y entre todos tenemos que conseguir que la Tercera División regrese a Tasagaya".