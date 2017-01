El Fígaro Peluqueros, a por la hazaña europea ante Dauphines de Charleroi

El Fígaro Peluqueros intentará este jueves en Bélgica la hazaña de eliminar al Dauphines de Charleroi (19:30 hora canaria), tras perder en su feudo por 1-3 hace un mes, y continuar así con su paso por la Challenge Cup.

El conjunto canario no está dispuesto a bajar los brazos tan fácilmente y luchará para seguir llevando el nombre de Tenerife por lo más alto en las competiciones continentales.

Así lo ha manifestado su entrenador y presidente, David Martín, quien antes de partir hacia tierras belgas considera que el "el reto no es imposible" y añade que "sabemos que no será fácil, ni mucho menos, no vamos a engañarnos".

En un comunicado remitido a Efe, el técnico tinerfeño ha señalado que "será un encuentro complicado, con un juego muy rápido como ya pudimos ver en Taco, pero para el que nos hemos preparado a conciencia y esperamos realizar un buen papel".

David Martín es consciente de los errores del primer del encuentro, "el partido en casa no fue de nuestro agrado. Muchos nervios por el debut, dejamos escapar los puntos y no demostramos realmente nuestra fortaleza como equipo".

Por ello ha asegurado que han trabajado para corregir cada uno de esos detalles y cree que, "siendo muy precisos en las diferentes facetas del juego, podremos dar un golpe sobre la mesa y forzar el golden set".

Según el técnico, la clave va a estar en saber frenar los ataques de Lucija Mlinar, "quien nos hizo mucho daño en el anterior partido, o leer las intenciones de la joven promesa española Sara Folgueira, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para regresar con una victoria".