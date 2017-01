"Llevar ya 11 victorias supone una cifra mágica para nosotros"

Pese a la victoria final, el técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, no escondía el mal sabor de boca que se le quedó por el deficiente epílogo de los suyos, un bajón, tras haber dejado evaporar buena parte de los 20 puntos de renta de los que llegó a disponer, que el técnico bilbaíno achacó al plano mental antes que al físico. "Ha habido varios jugadores que no han mantenido el gran nivel de acierto ni de concentración que llevaban en la primera parte, dos de ellos jugadores fundamentales para nosotros como Doornekamp y San Miguel, y también Fran Vázquez. Claro que hemos visto peligrar la victoria porque íbamos seis arriba con dos tiros libres para ellos y quedaban dos minutos. Ahí el encuentro podía decidirse en cualquier sentido. Lo más importante es que a nivel individual muchos de los jugadores claves no han estado afortunados en la segunda parte; creo que a nivel mental no hemos salido en el tercer cuarto con la misma concentración del primer tiempo", admitía el preparador del conjunto lagunero.

Pero al margen de esos apuros finales, Vidorreta se congratuló por el resultado global, y dentro de él, por la "excelente primera parte" firmada por los suyos. "Estamos muy contentos por la victoria, que supone la undécima de la temporada, una cifra mágica para nosotros después de solo 15 jornadas", dijo con perspectiva antes de un análisis de los 20 minutos iniciales. "Hemos jugado muy bien en el primer tiempo, manteniendo una línea fantástica y muy parecida a la que ya desarrollamos especialmente en el último cuarto frente al Strasbourg. Tras el pequeño bache contra el Valencia y el Zaragoza, recuperamos un poco las sensaciones que habíamos tenido fuera de casa al inicio de la temporada y que nos llevaron a ganar en varias pistas imporytanmtes. Dominamos el timing del juego, con mucho acierto desde la línea de tres, circulando muy bien la pelota, y también con alto nivel defensivo, tapando muy bien su línea de tres puntos y dejándolos en un 1/7 en triples hasta el descanso", destacó el de Indautxu.

"En el segundo tiempo, en cambio, creo que el Manresa ha sido superior a nosotros y llegó a tener su opción de entrar en el partido, si bien ellos siguieron luchando por el partido y realizaron varias acciones de mérito", apuntó igualmente Vidorreta, que a continuación habló de varios aspectos que evitaron la debacle canarista en el Nou Congost: "Regalamos unos 14 puntos en bandeja después de pérdidas y ellos han tenido la opción, merecida, de recuperarse y pelear por la victoria". Pero nos ha salvado que a nivel defensivo, y a pesar de algunos errores, hemos seguido muy sólidos en el cinco contra cinco. Además ha habido dos triples de Marius y Davin, y una canasta de Georgios que han asido claves ya que al final perdimos tres balones seguidos". "Siento mucha satisfacción por la victoria y por el excelente primer tiempo, pero debemos analizar lo que ha sucedido en el segundo para no repetir errores que nos puedan costar la victoria en otros partidos", señaló a modo de conclusión.