Los blanquiazules lamentan haber sumado solo un punto

Carlos Ruiz, Dani Hernández y Jorge reconocieron al término del choque de ayer que el CD Tenerife desaprovechó una opción de sumar la victoria ante el Nástic, hasta el punto de terminar sufriendo ante un rival que jugó con diez futbolistas durante la media hora final del enfrentamiento. Los tres futbolistas hicieron autocrítica y destacaron como los posibles motivos de no haber obtenido un mayor premio que no fueron capaces de elaborar más, de coger ritmo ni de ser más ambiciosos al final.

Carlos Ruiz. "No hemos sido capaces de generar juego, aunque tuvimos opciones de hacer el segundo gol. Debemos mejorar en este aspecto y supongo que esta próxima semana lo hablaremos. Nos costó mantener el partido a favor, por lo que toca trabajar y mejorar eso. Me llevó una tarjeta, que me cabrera, pero que no queda otra que aceptarla. Este empate nos deja en posición de afrontar los dos próximos partidos en casa y sumar nuevas victorias".

Dani Hernández. "Salimos bien, pero el partido se fue complicando. Al final supimos sufrir para sumar ese punto. Toca seguir trabajando con mentalidad positiva. Nos costó coger el ritmo. Nosotros debemos generar ilusión y confiamos en este grupo, donde todos están muy implicados. Creo que este campo es complicado y lo será más a partir de ahora. Toca el Zaragoza y esperemos que el público nos apoye".

Jorge."Es una pena no haber sumado los tres puntos y más tras haber empezando ganando. Nos ha faltado un gol más. Al equipo no se le puede reprochar nada, siempre muy juntos, lo hemos dado todo. Ellos con uno menos arriesgaron si cabe más, pero subimos mantener el resultado. A raíz de nuestro gol nos fuimos metiendo atrás y quizá faltó la mentalidad de ir a por el segundo, pero un empate fuera es bueno. En lo personal estoy muy contento, intentando aportar".