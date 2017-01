La UD Valle Frontera busca la permanencia

Una primera vuelta repleta de altibajos obligó a la directiva del Valle Frontera a tomar medidas antes del comienzo del segundo tramo de la temporada en la Preferente tinerfeña. La mala situación clasificatoria de los herreños trajo consigo la destitución del entrenador artífice del ascenso, Pablo Moreno. El combinado de la Isla del Meridiano busca una reacción inmediata con la que abandonar la zona roja de la tabla, y para ello se ha puesto en manos del experimentado preparador candelariero, Carmelo Oliva. En las últimas semanas también han llegado al equipo Esteban (Igueste) y Nano (Restinga).

El nuevo técnico del Valle Frontera expuso cómo se dio su incorporación a la entidad herreña: "Cuando te llaman por estas fechas significa que algo no va bien. Esta misma campaña ya tuve contactos con el presidente para tomar las riendas del equipo mucho antes, pero por diversos motivos la directiva decidió mantener al anterior entrenador en el cargo. En esta ocasión, el club entendía que necesitaban un revulsivo y me transmitieron su ilusión de que yo fuera el encargado de revertir la mala dinámica. Llegamos rápidamente a un acuerdo".

Respecto al estado de ánimo en el que se ha encontrado a la plantilla del Valle Frontera, Carmelo Oliva manifestó que "el grupo me ha sorprendido por su capacidad de trabajo y por el compromiso que han tenido las últimas semanas. Me alegra mucho la actitud y predisposición de los jugadores para cumplir con los entrenamientos durante la festividad de La Navidad. Éste es el camino si realmente queremos continuar la próxima temporada en la Preferente".

Cuestionado por cómo solventará la difícil papeleta que se le presenta al tener la plantilla compartida entre El Hierro y Tenerife, el técnico candelariero afirmó que "los equipos herreños son muy atípicos porque algunos de sus jugadores se encuentran estudiando o trabajando en tierras tinerfeñas. Ya me encontré con una situación muy similar en mi etapa en el Atlético Pinar. A partir de ahora, yo mismo me encargaré de llevar las sesiones en Tenerife, mientras que una persona muy de mi confianza como es William Morales, hará lo propio en la Isla del Meridiano. La presencia de él en el cuerpo técnico fue una de las razones que me llevaron a aceptar este reto".

Carmelo Oliva espera retomar la senda de la victoria en el enfrentamiento de este domingo ante el Juventud Laguna: "Nos veremos las caras ante un rival muy complicado. Los laguneros son un equipo con un buen trato del balón y están dirigidos por un gran entrenador como es Rayco García. Tengo mucho optimismo de cara al choque. Si somos capaces de no cometer errores que nos condenen y aprovechamos nuestras oportunidades, estoy seguro que nos llevaremos los tres puntos a domicilio".

Por último, el entrenador del Valle Frontera destacó la importancia de mantener a la entidad en la Preferente: "He visto en la directiva una tremenda ilusión por sacar este proyecto deportivo adelante. En las últimas temporadas podemos decir que la escuadra herreña se ha convertido en un "equipo ascensor", porque en la Primera Regional han realizado magníficas campañas, pero en la Preferente les ha sido imposible consolidarse".