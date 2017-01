Tim Abromaitis: "Estamos preparados para cualquier reto"

El buen momento que vive el Iberostar Tenerife tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League es fruto de muchos factores. La aportación de todos los integrantes de la plantilla pese a los sinsabores en forma de graves lesiones de Nico Richotti y Javi Beirán se materializan en la estadística positiva de victorias-derrotas logradas desde septiembre. El trabajo que aporta Tim Abromaitis en todas las facetas del juego es buena prueba de ello, sobre todo en los últimos encuentros. Tanto, que el alero estadounidense reconoce que "siempre he sido un jugador de rachas, ahora me siento bien".

Llama la atención la polivalencia mostrada por el aurinegro. De hecho, sus números atestiguan su crecimiento dentro del equipo desde inicios de temporada. "Ahora me siento bien, estoy tirando bien, y reboteando como quiero. Hay muy buena química en el grupo y tengo mucha confianza en mí mismo y en mis compañeros", confesó Abromaitis.

El próximo examen de los hombres de Txus Vidorreta lleva el nombre del Manresa, un equipo trampa, del que Abromaitis no se fía. Así, destacó que "ellos tienen más presión, es verdad. Pero nosotros queremos ganar y lo vamos a preparar igual. Nos ganaron en pretemporada y tiene jugadores de calidad. Hay que jugar como lo estamos haciendo. No me fijo mucho en la clasificación, pero si ganamos los partidos que nos quedan, que podemos hacerlo, llegaremos bien a la Copa del Rey".

El jugador nacido en Connecticut tiene claro cuál debe ser la fórmula para seguir sumando victorias. "El equipo necesita rebotear, hemos perdido partidos cuando no hemos estado fuertes en la zona" y recuerda que "nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Real Madrid y Barcelona están en otro nivel, pero somos capaces de llegar a un nivel así".

A Abromaitis se le preguntó por el partido del pasado martes en Francia, en el que el Iberostar Tenerife derrotó al SIG Strasbourg gracias a un triple anotado por Davin White en los últimos segundos del encuentro. El alero canarista señaló que "hemos tenido dificultades cuando no metemos muchos puntos, pero en Estrasburgo acabamos bien el partido y nos da confianza para próximos partidos. Fue como el primer partido, pero esta vez ganamos un partido difícil y muy físico fuera de casa". No sabía qué esperar de la Champions, pero en la Liga Endesa hemos ganado mucho y jugado bien, estamos todos contentos".

Abromaitis reflexionó sobre la versatilidad de la plantilla y sobre su propio rol en el equipo. "Sabemos lo que necesitamos hacer cada uno. Estas acostumbrados a los cambios, somos maduros, y estamos preparados para cualquier reto, podemos jugar bien", concluyó.