El rival, una incógnita

"Queremos continuar en la línea con la que acabamos el año pasado y conseguir la victoria en Tarragona". Son palabras de Iñaki Sáenz, que pugna por un puesto en el once inicial con Samuel Camille y aspira a mantener las buenas sensaciones del partido ganado al Alcorcón. Aquel día fue muy feliz para la afición blanquiazul, que llevaba varios años sin disfrutar de una alegría antes del parón navideño. Ahora bien, Sáenz advierte de que no será fácil tumbar al Nástic.

En buena forma. "Nos están metiendo caña físicamente y el equipo llega bien", confirma Iñaki, que con su testimonio corrobora que están siendo especialmente exigentes los entrenamientos posteriores a las vacaciones. "Es algo que nos va a venir bien para lo que queda de temporada y también para recuperar a la gente que estaba tocada. Nos estamos preparando bien y tenemos ganas de que llegue el domingo", enunció.

Fichajes. "Confío en todos los que estamos en esta plantilla", apunta el ex del Alavés. Su discurso es muy semejante al del resto de sus compañeros. Así, también Aarón o Dani han asegurado que con estos mimbres hay suficiente para llegar a los objetivos planteados. Más explícito aún fue Iñaki al hablar de los hombres que salen de lesiones largas. "Recuperar gente es un paso importante. Con Edu y Choco podemos tener un plus y nos pueden ayudar mucho en algunos momentos determinados", adujo..

La duda de Aitor. "Es el que lleva la manija en el medio del campo y si no está, lo vamos a notar porque es un jugador importante. Es un futbolista que aporta mucho, pero hay varias opciones para suplirle y el que salga lo hará bien también", garantizó el zaguero al referirse al estado físico de su compañero, que no ha completado a buen nivel los últimos entrenamientos con el grupo.

Una incógnita. "No sabemos cómo van a ir y además han fichado a varios jugadores importantes. Siempre es peligroso medirse ante un equipo que está último y más si cambia de entrenador. Hay que salir muy preparados y pensar en nosotros. Si lo hacemos bien, creo que podemos conseguir los tres puntos", dijo Iñaki del Nástic.