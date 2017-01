Hernández: "Nuestro fichaje de la segunda vuelta es Richotti"

Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife, consignó ayer que su club no piensa en hacer contrataciones para paliar la baja de larga duración de Javi Beirán, recientemente intervenido de una grave lesión. "Seguro que no", respondió. "El fichaje de la segunda vuelta va a ser Nico Richotti. Le quedará poco más de un mes para recuperarse y seguro va a ser el gran nombre de la segunda parte de la competición", aseveró en Radio Club. El dirigente aurinegro dejó claro que, en su opinión, no hacen falta más movimientos para seguir siendo competitivos. "Espero que los entrenadores no nos pidan fichar a nadie más. Con lo que tenemos y con Nico, consideramos que puede ser suficiente", adujo.

"Si nos piden fichar, tendremos que fichar. Y veremos hasta cuándo podemos llegar económicamente, pero hoy en día en el mercado no hay un jugador como Javi Beirán", explicitó. A continuación, recordó que en las jornadas más recientes "el equipo ha dado un paso adelante". "No olvidemos el partido de Andorra, y con el refuerzo que va a suponer el regreso de Richotti, pienso que vamos bien", reiteró Hernández, que se refirió a los objetivos a corto plazo que se han planteado en el Canarias.

"Vamos a intentar ser cabezas de serie en la Copa del Rey, lo cual sería muy importante. Históricamente nunca le hemos ganado al Barça, un equipo que siempre se nos ha atravesado, pero vamos a intentarlo en el último partido de esta primera vuelta. Antes, trataremos de ser competitivos a domicilio en Manresa", sugirió.

"Incluso sin más victorias podría darse que quedemos entre los cuatro primeros, pero en todo caso el rival en los cuartos de la Copa sería de los duros: Gran Canaria, Baskonia, Unicaja... son adversarios muy difíciles", dijo al preguntársele por el concurso de los aurinegros por segunda vez en muy pocos años en la fase final del torneo KO. En la anterior ocasión que se clasificaron, fueron barridos a las primeras de cambio por el Barça y se notó sobremanera la ausencia de Blagota Sekulic.

"Lo importante es competir y dar una buena imagen, como estamos haciendo, pero son partidos a vida o muerte. En la Copa del Rey, pede ocurrir cualquier cosa", completó. "Estamos donde nos merecemos, pero este no es nuestro lugar", fue otro de sus mensajes. Para acabar, mostró su convicción de que surtirán efecto las promociones lanzadas ayer con el propósito de llenar el Santiago Martín para el próximo compromiso europeo, donde los de Txus Vidorreta van líderes y tienen a tiro "sortear los octavos de final y acceder directamente a cuartos".