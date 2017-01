Edu Oriol vuelve con fuerza

La recuperación de Edu Oriol es una de las grandes noticias en el CD Tenerife. El lateral vuelve con fuerza tras varios meses de parón y con ganas de discutirle la titularidad a Raúl Cámara. El defensa así lo dejó claro al término del entrenamiento de los blanquiazules en la tarde de ayer. "No me gusta mucho eso de fichaje de invierno porque llevo aquí desde verano, pero lo que tengo claro es que espero ponerle las cosas difíciles a Raúl Cámara", aseguró Edu Oriol.

El futbolista nacido en Tarragona también habló del próximo encuentro del Tenerife, precisamente en su tierra donde este domingo se medirá al Nástic: "Vamos mentalizados a Tarragona de que será difícil ganar, y mejor ir partido a partido porque esto es muy largo. El Nástic tiene plantilla de sobra para salir de abajo, más con entrenador nuevo y con Emaná". También cree que el parón por las Navidades no debe servir de excusa: "Estamos todos en las mismas condiciones tras las vacaciones. El parón no es excusa en caso de tropezar en Tarragona".

Edu Oriol explicó sus sensaciones tras estos meses de dique seco en la Isla. Así, manifestó que "Año nuevo, vida nueva como se suele decir. Achaco a la mala suerte todo lo que me ha pasado. A la semana de recuperarme de la rodilla noté un pinchazo y después no estaba del todo bien, y tuvimos que esperar a las vacaciones. Mentalmente tuve que ser fuerte".

También quiso hacer una lectura positiva de todas estas vivencias: "Miro el lado positivo de lo que he sufrido entre las cuatro paredes que tiene el gimnasio. No pienso en más lesiones y solo me centro en ayudar al equipo dentro del campo". Y destacó el apoyo que ha encontrado en su técnico, José Luis Martí. "Le decía que no salía de los problemas musculares, y el lógicamente se preocupaba por mi situación".

El primer entrenamiento del año 2017 del CD Tenerife despejó las dudas de los últimos días con respecto a la situación del portero Dani Hernández. La otra cara de la moneda supone la que está viviendo Aitor Sanz, que sigue con problemas en su tobillo producto de la lesión que sufrió en el último partido de liga en casa ante el Alcorcón, el mismo en el que Dani Hernández tuvo que ser sustituído por unos problemas musculares.

El meta hispanovenezolando trabajó ayer con normalidad, por lo que su concurso parece seguro en la vuelta a la competición de los blanquiazules. Aitor, por su parte, realizó trabajo de recuperación al margen de sus compañeros, alternando la readaptación con los fisioterapeutas del club en el vestuario y sobre el césped.

Los hombres de José Luis Martí se entrenaron en el Mundialito por espacio de unos 90 minutos, en los que alternaron circuitos de trabajo con rondos, ejercicios de combinación de ataque, aperturas a banda, centros y remates. Hoy vuelven al trabajo a partir de las 10:00 horas.