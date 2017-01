David Meca aplaza su reto en el Estrecho

David Meca, que tuvo que posponer el nuevo reto de cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado, explicó que en contra de lo previsto el viento a primera hora de la mañana en el canal era de fuerza 5 e incluso 6, lo que es considerado peligroso y obliga a la autoridad martítima a negar el permiso. "Lamentablemente estábamos a primera hora a punto de salir y Capitanía no nos lo ha permitido", comentó Meca a Efe Radio. El nadador destacó que lanzarse al agua con vientos de fuerza 4 o superior está prohibido y que confía en que esta mañana remitan para poder afrontar el desafío.

Las previsiones en el Estrecho vaticinaban una ventana de buen tiempo para primera hora de esta mañana, pero el tiempo cambió. "Ha sido muy extraño. El día se ha levantado fatal. Las olas no son muy grandes, de metro o metro y algo, pero lo peligroso es la fuerza del tiempo. 5 o 6 es demasiado", comentó. David Meca y su equipo permanecen en Tarifa a la espera de que el parte meteorológico que se emitirá hoy permita que la Capitanía Marítima autorice a intentar el cruce, pero no es demasiado optimista.

"Creo que no nos van a dar el permiso hasta el miércoles porque hoy el viento va a ir a más. Las olas no son un problema; es el viento, tanto para el nadador como para los barcos. Es la norma y hay que respetarla", subrayó. Entre los principales obstáculos de un reto de estas características, que Meca ya superó en 1999 y en 2008, además del viento y el oleaje está la temperatura del agua. Por debajo de 18 grados, lo que es habitual en esta época del año en el Estrecho, la Federación Internacional obliga al uso de traje de neopreno. "Es uno de los condicionamientos y para mí va a ser duro. Las aguas del Estrecho no son solo muy movidas, es un agua fría. Pero entraremos en calor braceando fuerte y moviendo las piernas", afirmó el nadador de Sabadell (Barcelona).