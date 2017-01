El Clarinos también ata la continuidad de Lucía Méndez

El Clarinos Ciudad de los Adelantados comienza 2017 con buenas noticias en cuanto a la continuidad y estabilidad de su plantilla. Si los últimos días de 2016 trajeron la renovación de Eli Vivas, el año nuevo arranca con otra de las piezas clave de la entidad morada, Lucía Méndez, prorrogando su vinculación hasta 2018, existiendo cláusulas de salida por ambas partes. "Decidí renovar porque estoy compaginando baloncesto y trabajo en Tenerife y creo que es momento de tener un poco de estabilidad", dice la ala pívot orensana, para resaltar que está "muy a gusto en el club". "Me han tratado muy bien tanto el año pasado como éste, dándome una segunda oportunidad, por lo que quería continuar en un sitio en el que me siento como en casa", añadió. En cuanto al análisis de lo que ha sido el primer tramo de campeonato, Méndez considera que "ha sido una primera vuelta de adaptación a un equipo prácticamente nuevo". "Me estoy acoplando a un nuevo estilo de juego y a un rol diferente", explica. "Noto que se confía en mí y ahora sólo espero tener más continuidad en mi juego en esta segunda vuelta", concluye.