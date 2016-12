Un 2016 de podio

Con el triunfo logrado ayer frente al Morbanc Andorra, el Iberostar Tenerife puso punto final competitivo a su intenso 2016. Una intensidad reflejada en el número de partidos jugados (44) y también por la gran cantidad de situaciones vividas, desde la adaptación de un nuevo entrenador, el regreso a la competición europea con un balance muy positivo y, como guinda, la clasificación para la Copa del Rey. Un hito, este último, logrado ayer y que confirma a los canaristas como el tercer conjunto de cuantos compiten en la Liga Endesa con mejor porcentaje de victorias y derrotas si se tienen en cuenta todas las competiciones en las que participan, tanto a nivel nacional como internacional. Solo Real Madrid y Valencia presentan mejores números que los de Vidorreta.

Dentro de la Liga ACB el Iberostar acaba 2016 con un balance positivo de 22 victorias y solo 13 derrotas, baremo que si bien no le dio en su momento para meterse en los play off por el título del ejercicio anterior, sí le ha servido ahora para estar en la próxima Copa, que se celebrará en Vitoria. El casi 63% de resultados favorables de los de Vidorreta en estos 365 días se explica, por ejemplo, por su equilibrio como local y como visitante, ya que fue capaz de ganar tanto en su feudo (ocho partidos, uno de ellos al Real Madrid), como a domicilio, donde arañó cuatro triunfos, los mismos que ya acumula lejos del Santiago Martín este ejercicio. Precisamente esas victorias como foráneo (en canchas como Gran Canaria, Baskonia y Bilbao) le han permitido dar un salto de calidad y convertir a los laguneros en una de las revelaciones del curso. A ello se añade que los tinerfeños apenas tuvieron baches significativos a lo largo de los últimos meses, hasta el punto de que solo en una ocasión encadenaron tres derrotas: Manresa, Fuenlabrada y Valencia. Este curso, los canaristas no han perdido todavía dos veces seguidas.

Otro de los factores determinantes en este año más que notable para el Iberostar Tenerife ha sido su buen papel en la Basketball Champions League, donde tras 10 partidos solo ha perdido en dos ocasiones. Si bien sobre el papel esta competiciones es más floja que las otras continentales, solo el Gran Canaria se acerca a este registro (15-5) en sus dos participaciones en la Eurocup. El Real Madrid, por ejemplo, apenas supera el 50% de triunfos (16-15) en la Euroliga, un registro que aún así no le ha impedido, como ya ocurriera en 2015, ser el mejor conjunto español en esta tabla.