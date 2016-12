Félix: "Clasificarnos no estaba ni en nuestras mejores previsiones"

Otro de los integrantes del Iberostar Tenerife que no podía ocultar su felicidad era su presidente Félix Hernández. "Teníamos un montón de dudas ante este partido, pero acabamos jugando muy bien y ganando ante un gran ambiente", señalaba el dirigente canarista, que admite que la clasificación para la Copa "no entraba en nuestras mejores previsiones". Preguntado a cerca de lo que puede ser capaz este equipo, Hernández no quiso mirar muy alto y dejó claro que "el tope de este eqiupo es el siguiente partido; si pensamos en otras cosas seguro que se nos nublará la vista. Hoy disfutamos todos y el tope debe ser ese, no creernos otra cosa y disfrutar con lo que estamos haciendo". También resultó positiva para Félix la visita del director general de Iberostar, Miguel Fluxá. "La verdad que ha venido tres veces y en todas ellas ha vivido grandes partidos. Estaba muy contento y salió satisfecho", dijo con una sonrisa el presidente.

Ya en clave de Copa, Hernández admite que ha dejado "todo en manos de la agencia de viajes", incluidos los más de 300 abonos de los que dispone el CB Canarias. "El problema es que no hay alojamiento en Vitoria, pero seguro que ya estarán buscando alternativas. Ojalá que podamos vender todos esos abonos y muchos más porque sabemos que ya bastantes aficionados han comprado por su cuenta", dijo. "En la Copa lo que queremos es ir y competir, porque cualquiera que toque será complicado ganar", dijo.