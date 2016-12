Eli Vivas renueva un curso más con el Ciudad de los Adelantados

El Clarinos Ciudad de los Adelantados trabaja para asegurar la continuidad y el buen hacer de su proyecto y, dentro de esa filosofía, el club morado anuncia la renovación por una temporada más de Elisabet Vivas, que prorroga su vinculación con la entidad hasta 2018.

La jugadora santacrucera tiene claro que, si bien no es habitual cerrar renovaciones en mitad de la temporada en curso "el club me lo ofreció y estoy muy bien aquí y a gusto, así que ¿por qué esperar?" "Si al final estás bien en un sitio y te quieres quedar no hay por qué esperar", reconoció.