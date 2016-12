"La Copa es el premio a este equipo, no me froto los ojos"

No ocultaba Vidorreta su felicidad en sala de prensa por el triunfo de los suyos anoche y la consiguiente clasificación para la Copa. El técnico del Iberostar reconoció que los suyos no estuvieron del todo bien por momentos, pero que en el cómputo global del choque habían sido superiores. "Hemos tenido una muy buena puesta a punto a nivel ofensivo con mucho acierto y anotando tiros con facilidad, pero no así a nivel defensivo, encajando 12 puntos en cinco minutos, sobre todo en sus dos primeras canastas en cosas que sabían que nos podían hacer daño. Pero desde ahí y hasta el minutos 35 hemos mantenido un gran nivel defensivo que nos ha permitido, alternando momentos de grandes aciertos con otros de menos, mantener ventajas de 10 puntos hasta que las logramos aumentar en el tercer cuarto", señalaba el preparador bilbaíno a modo de resumen inicial.

Ya sobre las sensaciones que dejó su equipo sobre la cancha, Vidorreta destacó que "el equipo ha demostrado el coraje que tiene y las ganas de agradar en la cancha desde un trabajo muy exigente a nivel defensivo. Hemos rebajado el número de pérdidas a solo 10, y recuperamos el acierto desde el tiro de tres anotando 17 canastas, algo que yo solo lo había hecho una vez en la ACB. Es una cifra muy destacada", significó, si bien se queda que "lo importante es disfrutar de este triunfo, brindarle este triunfo a Javi y Nico que no pueden disfrutarlo tanto, y retornar a los entrenamientos el día 1", expuso en relación al choque que afrontarán los laguneros el martes 3 en la cancha del Strasbourg.

Cuestionado por una situación delicada, la del 44-40 al inicio del tercer cuarto, Vidorreta admitió que los suyos estuvieron "blandos al inicio ya que no les apretamos, y permitimos un contragolpe, un uno contra uno y un triple de un tirador que son evitables, pero luego mejoramos y logramos abrir diferencias. El equipo juega con mucha confianza en casa, creo que incuso con más solvencia que en temporadas precedentes y esa seguridad es importante de mantener cuando en la liga cuesta tanto ganar a domicilio", dijo igualmente. Al margen de piropear la actuación de Davin White, el técnico del Iberostar Tenerife también ensalzó la labor de Tim Abromaitis y Wil Hanley. "Los dos han sumado en todos los aspectos del juego, han anotado, han cogido rebotes, han valorado 34 entre los dos".

Ya con un poco más de perspectiva, Vidorreta recordó que "sumar diez victorias en 14 jornadas nos coloca empatados con el Valencia, a un triunfo del Real Madrid y empatados con el Barcelona a falta de que ellos jueguen. Es el premio del equipo pero no me froto los ojos. Seguir ahí está en nuestras manos", manifestó, si bien no se atrevió a asegurar si sería conveniente o no ser cabeza de serie para el torneo copero. "Así evitarías al Madrid y al Barça, pero igual te tocan el Unicaja, el Gran Canaria o el Baskonia. Lo que está claro es que no habra presión por ser cabeza de serie, solo la tensión de sumar la mayor cantidad de triunfos", añadió finalmente.