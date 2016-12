Asdrúbal elige su nuevo destino, que no será el CD Tenerife

Asdrúbal Padrón no será una de las incorporaciones del Tenerife en este mercado invernal. El atacante de la UD Las Palmas ha elegido un nuevo destino, que hará público en los próximos días, para encontrar, a partir de enero, los minutos que no ha podido tener en el conjunto amarillo hasta ahora. Su entrenador Quique Setién le hizo saber ayer la conveniencia de que busque otro equipo en el mercado invernal y, al parecer, Asdrúbal ya lo tiene y no es el Tenerife.