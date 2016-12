María José aspira al título pero hay que ir "partido a partido"

La delantera tinerfeña del Levante, María José Pérez, reconoció ayer en una entrevista publicada en la web de LaLiga que "aspiramos a quedar mejor que el año pasado". La tinerfeña huye de la euforia y asegura que "nuestro pensamiento es de ir partido a partido, por lo que no miramos más allá. El equipo se encuentra bien y todas trabajamos duro para conseguir victorias". El Levante marcha tercero, empatado a puntos con el Barcelona y a un punto del líder. Esta circunstancia no nubla el pensamiento de María José, que insiste en que "la clave de nuestro buen momento es ir semana a semana a por la victoria y no pensar más allá".

María José comenta también que no le costó demasiado adaptarse a su nuevo club tras su exitosa temporada en el Granadilla. "Me costó adaptarme al juego al principio, pero no a la ciudad y a las compañeras, porque el vestuario es increíblemente bueno y siempre te está ayudando en todo, tanto las chicas como el cuerpo técnico", dijo.

Sobre uno de los acontecimientos más importantes este año, el derbi en el Ciutat de València, la jugadora señaló: "Personalmente no disfrute como debería porque no me di cuenta hasta el final del partido de la gente que nos había venido a apoyar. Fue una sensación agridulce, pero preciosa".

María José también habló de Charlyn Corral, una de las delanteras más en forma de la Liga Iberdrola junto a la que forma uno de los ataques más peligrosos del torneo. "Es fácil adaptarse, no sólo a ella sino a cualquiera de este Levante. Con Charlyn me llevo genial fuera y dentro del campo. Es buena chica y buena persona", reconoció.

También destacó el apoyo de LaLiga al fútbol femenino. "Es un paso muy importante para darnos más a conocer y nos hacía falta un empujón como el que nos ha dado LaLiga", apuntó.

En relación a su momento personal, comentó: "Me encuentro fenomenal, cada día mejor. Al principio me costó, pero poco a poco me voy encontrando mejor personal y deportivamente. Además, estoy con ganas de seguir aprendiendo y mejorando. Justo cuando mejor estoy, hay parón y yo no quiero parón", concluyó entre risas María José.