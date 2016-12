La jornada, perjudicial para los intereses coperos del Iberostar

La Copa del Rey tendrá que esperar... por el momento. Los resultados de esta última jornada no han sido nada beneficiosos para el Iberostar Tenerife, que al margen de no poder sumar ya que le tocaba descansar, ha visto como la mayoría de más directos rivales por las plazas que dan derecho a estar en la cita de Vitoria el próximo febrero saldaron con triunfo sus respectivos compromisos. Así, a la victoria del Andorra -rival de mañana de los aurinegros- contra el Unicaja y la del Gran Canaria frente al Baskonia se unió ayer la del Bilbao Basket en la cancha del Obradoiro. De esta forma, la ventaja de los canaristas respecto a la novena plaza -la primera que no daría derecho a jugar el torneo copero- queda reducida a solo dos triunfos.

Lo mejor para el cuadro lagunero es que depende de sí mismo para llegar al ecuador de la fase regular de la mitad de la tabla hacia arriba. Para ello, los de Txus Vidorreta solo necesitan sumar un triunfo más, ya que en ese caso bien el Bilbao o bien el Gran Canaria (que se miden entren sí el próximo 8 de enero) no podrían alcanzar las 10 victorias, independientemente del average general, otro aspecto que también juega a favor de los aurinegros savo en un supuesto duelo directo contra el Granca.

Además, el conjunto tinerfeño depende de sí mismo para ser cabeza de serie en la que sería su segunda participación copera de los últimos cuatro años. Así, al Iberostar le podrían bastar dos triunfos más (los más factibles serían contra el Andorra y el Manresa, alo que habría que añadir una derrota por pocos puntos en Barcelona) para conservar su cuarto plaza actual. Con estos dos resultados los isleños obligarían que bien el Baskonia o el Unicaja hicieran pleno en los tres partidos que les restan.