El equipo blanquiazul se encontrará el día 8 a un Nástic renovado

El próximo rival en la Liga 1/2/3 del CD Tenerife es el Nástic de Tarragona. Hasta tierras catalanas viajará la expedición blanquiazul con el objetivo de empezar 2017 con buen pie. A priori, el Nou Estadi es una de las plazas más asequibles de la categoría para sumar, sobre todo por la mala trayectoria esta temporada del equipo que juega alli como anfitrión.

Sin embargo, el conjunto chicharrero no debe afrontar esa cita confiado, ya no solo por la igualdad que reina en este campeonato sino porque el equipo que se encontrará enfrente no será igual al que ha venido compitiendo en la primera vuelta. Y es que los blanquiazules se toparán con una escuadra aboslutamente renovada, empezando por su banquillo y siguiendo por su plantel.

Vicente Moreno presentó la dimisión ante la directiva del Nástic y Juan Merino podría ser el entrenador que dirija al cuadro catalán ante el CD Tenerife. Pero es que desde la entidad que preside Josep María Andreu se ha anunciado que habrá muchos movimientos en este mercado invernal que se abre el próximo lunes. De hecho ya ha contratado a Achille Eman,q ue regresa al que fuera su equipo el curso pasado, y a Manu Barreiro. Se espera que haya más incorporaciones y que se produzcan varias salidas en las próximas fechas.