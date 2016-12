El balón empieza a rodar hoy en Puerto de la Cruz

Las mejores canteras del mundo vuelven a citarse en Tenerife. Una temporada más, el balón echa a rodar en LaLigaPromises, el torneo Sub 12 más importante del mundo. LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena vuelven a unir sus fuerzas para volver a poner en valor los valores del deporte y promocionar el fútbol juvenil en el XXI Torneo Internacional LaLiga Promises. Ocho equipos de LaLiga y cuatro conjuntos internacionales se disputarán la victoria en el torneo Sub 12 que se disputará en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz entre hoy y el jueves. En el Grupo A quedaron encuadrados Real Madrid, Valencia, Betis y Dortmund; mientras que el B lo forman Barcelona, Villarreal, Sporting y Juventus. Finalmente, Atlético de Madrid, Sevilla, Middlesbrough y París Saint-Germain se medirán en el Grupo C.

Este torneo representa la evolución definitiva de un evento mundial creado por la Fundación El Larguero, que se basa en más de 20 años de experiencia en la organización de torneos de fútbol base en España, con el respaldo de LaLiga y su experiencia. Enmarcado en el programa LFP World Challenge, LaLiga Promises es un evento tradicional y de gran prestigio internacional del que han salido estrellas como Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Fernando Torres, Dani Carvajal, Cesc Fàbregas, Juan Mata y Thomas Müller, entre otros.

En la edición del año pasado, celebrada en Miami, el ganador fue el FC Barcelona. La final ante el Valencia no defraudó. La intensidad con la que saltaron ambos conjuntos al terreno de juego provocó que, en apenas tres minutos, el marcador se moviera en dos ocasiones. Primero fue Cristian quien adelantó a los valencianos, mientras que Mamadou puso las tablas para el cuadro catalán. Cristian volvió a marcar y, nuevamente, el empate para el Barcelona llegó de botas de Servat. La gran final se resolvió en los últimos compases del segundo tiempo, con un doblete de Kourouma. Cristian dio esperanzas de remontada al Valencia con el 3-4, pero el FC Barcelona supo defender su ventaja.

El torneo, que estará presente en las Redes Sociales a través del hashtag oficial #LaLigaPromises, se podrá seguir en LaSexta y GOL, además de los canales oficiales: LaLiga TV y el canal oficial de LaLiga en YouTube.