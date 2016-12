Los Cavaliers le toman la medida a los Warriors

La revancha de las últimas Finales, disputada en la tradicional jornada del Día de Navidad de la NBA, se ha resuelto a favor de los vigentes campeones Cleveland Cavaliers, que se han llevado por la mínima un gran encuentro frente a Golden State Warriors (109-108).

Seis meses después de unas grandes Finales que se resolvieron en el séptimo partido, ambos equipos volvieron a encontrarse en el Quicken Loans Arena, donde se vivió un ambiente más propio de los 'play-offs' que de la temporada regular.

El partido no decepcionó y no faltó de nada, ni siquiera la polémica, ya que Kevin Durant reclamó una falta de Richard Jefferson en la última posesión, en la que los Warriors tenían tres segundos y medio para buscar la canasta de la victorias pero no llegaron a lanzar a canasta.

Igual que ocurrió en el último partido de las Finales, fue Kyrie Irving quien declinó la balanza del lado local con una espectacular canasta tras reverso en la penúltima acción de la noche. Su 'doble-doble' (25 puntos, 10 asistencias) y el de un hipermotivado LeBron James (31 y 13 rebotes) dejaron el triunfo en Cleveland.

En cuanto a los visitantes, Kevin Durant fue el mejor (36 y 15 rebotes) seguido por Klay Thompson (24), pero los Warriors no encontraron al mejor Stephen Curry (15 y 4/11 en tiros de campo) y cedieron su quinta derrota del curso en 32 partidos, aunque se mantienen como el mejor equipo de toda la NBA.