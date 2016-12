Pérez Borrego: "El acuerdo con Pier es una gran noticia para todos"

En el CD Tenerife celebran la paz firmada con Pier Luigi Cherubino. De ahí que su director general, Víctor Pérez Borrego, definiera ayer el acuerdo que se había sellado el día anterior en sede judicial como "una gran noticia, para el equipo, la afición y el club". "Como director general valoro y agradezco el paso que ha dado Pier porque favorece a la unidad y esto, a su vez, contribuye a un mejor clima en todos los aspectos, incluido el deportivo. Y para mí eso es lo más importante", declaró.

Pérez Borrego sostiene que él ha sido "uno más en ese proceso" pero lo cierto es que su intervención ha sido clave en el desenlace final de este asunto. Él mismo reconoció que alcanzar un entendimiento entre las partes "inicialmente tenía su dificultad", lo que, a su juicio, "se lo puede imaginar cualquiera que esté al corriente de los antecedentes y de cómo se originó ese desencuentro". Tras admitir que "lógicamente el acuerdo ha sido fruto de un proceso de diálogo que no ha sido fácil", anunció que su propósito a partir de ahora es abordar cualquier asunto mediante esa herramienta, la del diálogo. "Aquí estaremos dispuestos en todo momento a hablar sobre cualquier cuestión. Otra cosa es que se llegue siempre a acuerdos. En este caso, ha sido posible aunque no era fácil", explicó.

El director general del CD Tenerife aclaró que a él no le constaba que el día anterior se adelantara la firma del acuerdo con el fin de eludir a la prensa: "Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna intencionalidad de evitar a los medios. Hubo una cita previa de las partes en el juzgado porque había ciertas dudas en relación con aspectos procedimentales, de cómo se sustanciaba ese proceso de conciliación. Había quedado nuestro letrado y la otra parte para consultar todo lo que no se tenía claro, lo que sucedió es que al llegar Pier con un texto redactado eso facilitó entrar en el fondo de una manera muy rápida. Y en base a eso escrito poder cerrar esa avenencia. Así que ese fue el motivo por el que se agilizaron los tiempos". Pérez Borrego confesó que una de las dudas era quiénes debían comparecer para sellar el acuerdo. "No sabíamos con seguridad si Pier debía presentarse. Sí que nos habían comentado que no era necesario que estuviera el presidente ni nadie del club, que nuestro asesor jurídico podía actuar en representación de la entidad. Pero el que sí tenía la obligación de comparecer era el demandado. Y al final que fuera Pier facilitó las cosas". relató.

Pérez Borrego admitió que había mantenido "contacto personal y telefónico" con Pier Luigi Cherubino en las últimas semanas, aludiendo que "no se puede llegar a un acuerdo en ningún orden de la vida si no hay diálogo". Eso sí, quiso que quedara constancia de que en ningún caso había actuado a título personal. "Estaba siendo quien transmitía una voluntad de alcanzar un acuerdo en nombre del club como institución", puntualizó.