Jonay Jordan muestra su potencial en el Insular de Combinadas

Jonay Jordan triunfó el pasado fin de semana en el Campeonato de Tenerife de Pruebas Combinadas de Pista de Invierno. El atleta del Tenerife CajaCanarias logró en las instalaciones del Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Estadio de Tíncer) en la disciplina de Héptathlon un total de 5.544 puntos, quedándose a solo 30 de su mejor marca personal, la que consiguió en el 2012, año en el que además logró hacerse con el título de Campeón de España absoluto de la especialidad.

Ésta es además su tercera mejor marca de siempre, aunque, debido a que varias de las pruebas se realizaron al aire libre y no en pista cubierta, no contabiliza para el ranking. No obstante, estos 5.544 puntos sí le sirven como mínima para el Campeonato de España, al tiempo que le conceden muchas posibilidades de acudir al Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas que se disputará en Praga el próximo mes de enero.

Sus resultados parciales en este Campeonato de Tenerife de Pruebas Combinadas fueron los siguientes: 60 metros lisos: 7:12 segundos; salto de longitud: 6,95 metros; lanzamiento de peso: 15,02 metros, salto de altura: 1,99 metros, 60 metros vallas: 8:17 segundos; salto con pértiga: 4,50 metros y 1.000 metros lisos: 3:04 minutos. La segunda posición en este campeonato fue para el también atleta blanquiazul Javier Pérez Rasines, que acabó la competición con un total de 5.009 puntos.