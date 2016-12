CD Tenerife y Pier sellan la paz

Los gestores del CD Tenerife y Pier Luigi Cherubino sellaron la paz después de que se alcanzara avenencia entre las dos partes a través de acto de un conciliación que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. La cita se produjo a primera hora, después de adelantarse intencionadamente para evitar a los medios de comunicación, y a ella concurrieron Ángel Fernández Carrillo, asesor jurídico de la entidad blanquiazul, y Pier. El acuerdo ya se había producido en los días previos, por lo que simplemente este encuentro sirvió para levantar acta.

En el documento firmado por los implicados, el que fuera jugador internacional y recientemente candidato a la presidencia del CD Tenerife, expresaba sus disculpas, en el caso de que hubiera podido ofender a alguien, al tiempo que confesaba que la intención de sus manifestaciones en la junta general extraordinaria de accionistas del pasado 15 de julio fueron realizadas sin propósito de agraviar.

Dos figuran han sido las que han propiciado este acuerdo. Por un lado, el director general del CD Tenerife, Víctor Pérez Borrego, que se puso en contacto con el exjugador para encauzar la situación. Este a su vez, fue aconsejado por Sergio Batista, exdirectivo del club y actual presidente de la UD Granadilla Egatesa. Del contacto entre Batista y el asesor jurídico del CD Tenerife, Ángel Fernández Carrillo, surgió el acuerdo que fue ratificado ayer,

La entidad blanquiazul emitió un comunicado oficial en los siguientes términos: "El CD Tenerife SAD y el Sr. Pier Luigi Cherubino Lolli, han alcanzado este jueves un acuerdo, en el acto de conciliación celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santa Cruz de Tenerife, al haber aveniencia entre las partes, en beneficio de la unidad y para no perjudicar el presente y el futuro del equipo. El CD Tenerife SAD, a través de su representación letrada, ha aceptado por su contenido y para facilitar un mayor clima de unidad entre los aficionados, el escrito de contestación presentado por el Sr. Cherubino, en el que entre otras cosas dice: 'Lamenta las afirmaciones públicas que realizó el pasado mes de julio, en las que se cuestionaba la honestidad y profesionalidad de los empleados del club y de sus dirigentes y que nunca fue su intención sembrar dudas sobre el correcto y profesional proceder de todos y cada uno de los empleados del CD Tenerife, ni tampoco cuestionar el correcto proceder del Presidente y los miembros de su consejo de administración y pide disculpas'. Habiendo avenencia entre las partes se da por finalizado el acto de conciliación con acuerdo, tal y como se recoge en el acta del juzgado".

Todo nace en la Junta Extraordinaria de Accionistas en las que se debía elegir un nuevo equipo directivo para los cinco próximos años. La anulación de cerca de 1.500 papeletas presentadas por el equipo de campaña de Pier Luigi Cherubino y las posteriores explicaciones que el asesor jurídico de la entidad blanquiazul Ángel Fernández Carrillo les ofreció en relación con los motivos que les llevó a invalidar esa documentación no convencieron a la plancha del exfutbolista. Fernández Carrillo desglosó la cantidad de formularios que fueron invalidados, en función de los distintos criterios que, según el jurista blanquiazul, no cumplían. Entre ellos, que "los firmantes no fueran accionistas", "que hubiera papeletas sin el Documento Nacional de Identidad adjuntado"; "formularios sin firmar o duplicados"; o "que las rúbricas no correspondieran con la que aparece en su DNI".

Pier, por su parte, afirmó que "había acudido con las acciones de 4.100 titulares y han desaparecido muchas delegaciones por el camino". Luego, días más tarde, su candidatura defendió que "es todo tan surrealista que, tal y como sucedió en la campaña cuando empleados del club participaron de los actos de su jefe, eran los empleados los que hacían el recuento, sin testigos, sin notarios, cuando no habría costado nada realizar tal función con absoluta transparencia. Y es que su jefe, que nunca dejó de serlo, se presentaba para seguir siendo jefe".

Una semana más tarde, Miguel Concepción anunció la apertura de "una investigación" para esclarecer si desaparecieron acciones a favor de la candidatura de Pier Luigi Cherubino en el proceso electoral. En un comunicado, el consejo de administración "ratifica su plena confianza en los empleados del cd Tenerife que realizaron la recogida y verificación de las papeletas de delegación de votos". .Según indicó, "el resultado de esta investigación se trasladará al juzgado". "Es algo muy grave, se ha dudado de sus empleados, estamos en una entidad seria y llevaremos nuestra responsabilidad hasta las últimas consecuencias", completó.

La denuncia llegó al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santa Cruz de Tenerife, pero entre tanto, el nuevo director general del club, Víctor Pérez Borrego, tomó cartas en el asunto para llegar a una conciliación que se materializó ayer.