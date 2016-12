Del Nido sale de la cárcel por primera vez en casi tres años

El abogado y expresidente del Sevilla José María del Nido, que cumple una condena de siete años en la prisión de Huelva por el caso Minutas, ha salido hoy con su primer permiso de seis días y ha asegurado que sólo piensa en "restituir a la sociedad el daño causado". En declaraciones a los periodistas a la salida del centro penitenciario, ha indicado que está "contento" por este permiso "después de casi tres años recluido" y que está "deseando llegar a casa". A pesar de que su permiso se ha demorado dos meses desde que le fuera concedido por la Audiencia Provincial de Huelva, ha señalado que "el momento ha llegado y estoy pisando la calle; tengo una gran satisfacción porque voy a poder estar, sobre todo, con los niños pequeños que hace 1.023 días y 1.022 noches que no los veo".

Sobre la actualidad del Sevilla Fútbol Club ha manifestado que la sigue con "una gran satisfacción, como es natural, al ser el socio 129 del Sevilla FC, y después de 59 años afiliado a la entidad y de fidelidad ininterrumpida". Del Nido ha precisado que no irá mañana al partido del Sevilla, ya que de momento no hará apariciones públicas: "Vamos a incorporarnos a la sociedad cuando los tribunales lo digan". Y es que, por el momento, se centra en cumplir "a rajatabla" lo que han ordenado los tribunales: "Mi obligación ahora es restituir con prisión y dinero las cantidades indebidamente percibidas, el día que me metieron aquí estuve y el que me saquen aquí estaré". Vive en prisión como "un interno más" y ayuda a los demás "en todo lo que se puede"; "cuando estoy ahí dentro me pongo el vaquero la camisa y el chaleco y soy uno más y vivo como uno más las pocas horas que estamos fuera de la celda, ya que estamos 16,5 horas encerrados en un habitáculo de cinco por dos metros".

En este tiempo, cuando estaba en módulos de respeto tenía la responsabilidad encargada por Instituciones Penitenciarias del comité de ayuda legal, del que se ocupaba "desinteresadamente" para todos los internos.

De ellos ha dicho que están "contentos" por su salida y que la disfrute, además "todos los que han tenido la oportunidad de hacerlo antes que yo me han dado los consejos propios en estos casos".