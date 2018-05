Arizona Baby protagoniza una nueva velada de 'Pasionari@s CajaCanarias'

El ciclo cultural Pasionari@s CajaCanarias 2018 tiene prevista su próxima cita musical hoy con la actuación que protagonizará la banda de rock vallisoletana Arizona Baby en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1). Las entradas para asistir al concierto, que dará comienzo a partir de las 20:00 horas, se encuentran a la venta, a un precio de 12 euros, a través del portal www.entrees.es, y se podrán adquirir también, en caso de disponibilidad, en la taquilla del referido Espacio Cultural una hora antes del comienzo de la actuación.

Arizona Baby siguen haciendo historia. No solo han convulsionado la música española con su innovador formato acústico y austeridad básica sino que han marcado tendencia abriendo camino para las innumerables bandas acústicas o barbudas que hoy pueblan el indie nacional. Si bien se forman en 2003, no es hasta dos años después cuando se lanzan a grabar su primer trabajo discográfico, titulado Songs to sing alone. En la actualidad se encuentran ultimando su quinto trabajo de estudio, alguna de cuyas piezas podrá escucharse hoy.