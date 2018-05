Las redes rinden tributo a Margot Kidder

La muerte de la actriz Margot Kidder ha provocado numerosas reacciones en Twitter, donde los 'fans' de Superman han querido rendir homenaje a la inolvidable Lois Lane. Uno de los primeros ha sido Mark Hamill, conocido por dar vida a Luke Skywalker en 'Star Wars'. "En pantalla era mágica. Fuera de pantalla fue una de las mujeres más dulces que he conocido".



On-screen she was magic.

Off-screen she was one of the kindest, sweetest, most caring woman I've ever known.

I'll miss you #MargoKidder.

Your legacy will live on forever. pic.twitter.com/UBlbszEIhb