Yeremay, el chico de la voz del pop inglés

Yeremay Cruz está participando en La Voz Kids 4, donde muestra el vozarrón que tiene y sus cualidades. Sin embargo, este santaluceño sabe que aún no ha ganado. Lo sabremos en la final que tendrá lugar mañana lunes. Es consciente de que tiene que estar concentrado. Antes, explica sus deseos e inicios.

Yeremay Cruz Rivero, de 14 años, residente y natural de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, quien participa en el concurso La Voz Kids 4, se encuentra a un paso de conquistar el triunfo. Lo sabremos mañana lunes, después del desarrollo de la final de esta cuarta edición del concurso, a la que logró clasificarse con su vozarrón, trabajo y esfuerzo esta gran promesa santaluceña.

Los nervios y las posibles inseguridades las guarda y controla muy bien Yeremay Cruz, quien sabe que su voz es un don. "Entreno. Canto todos los días. Sé muy bien lo que tengo que hacer, además de emplear la táctica y de controlar. Por eso, estoy relajado cuando canto por mi seguridad. También es verdad que hay nervios hasta poco antes de cantar", admitió.

Gane o no en la final de La Voz Kids 4, Yeremay Cruz ya está contento por el hecho de estar, "por los muchos amigos que estoy haciendo aquí, especialmente con los de mi equipo, y por lo mucho que estoy aprendiendo. Puedo decir que no he pasado, hasta ahora, ningún momento malo".

A parte de lo que ensaya y aprende en La Voz Kids 4, Yeremay Cruz se refuerza y trabaja en la academia Musiclandia, situada en Vecindario.

La profesora de canto Dafle Oramas lo tiene muy claro: "Él tiene un don. Le hacemos un seguimiento. Vino con unas condiciones de oído y de conocimiento del inglés muy bueno. Aquí hace ejercicios de voz y de respiración".

A Cruz Rivero, que estudia en el Instituto de Educación Secundaria (IES) El Doctoral, siempre le gustó cantar desde que tenía tres o cuatro años. "La primera vez que canté en un escenario fue a los diez años, en una asociación. Canté Como una flor, de Selena", recordó.

No es la primera vez que participa en un concurso televisivo relacionado con la canción. Ya lo hizo en ¡Canta mi Niño!. Para él también fue una buena experiencia, pero ahora está centrado en el que está participando en la cadena de televisión Telecinco.

"Siempre tuve muchas ganas de participar en La Voz Kids, donde estoy ahora. Era un sueño para mí y deseaba hacer realidad, como está pasando", indicó el cantante, quien reconoció que en un principio no lo tuvo fácil porque "mis padres decían que no, que lo veían muy complicado, los viajes y todo lo demás. Sin embargo, yo me encargué de todos los trámites, de hacer y de enviar los vídeos. Pensé que no me cogerían al oírme a mí por teléfono, en vez de a un adulto. Sin embargo, me escogieron".

Entre sus ídolos musicales, están las cantantes Whitney Houston, Adele y Cristina Aguilera, y sus respectivas canciones. Yeremay prefiere mucho más cantar en inglés, que en español, como hacía en sus comienzos. "Seguiré cantando solo en inglés porque encontré mi estilo, que es el pop inglés", señaló.

Respecto a cómo acabará él en la final, prefirió no hacer pronósticos de los resultados que puedan ocurrir mañana lunes, sino pensar en su deseo de estar concentrado y hacerlo lo mejor posible.

Tampoco quiere hacer muchos comentarios respecto a su futuro despuésde la gala final de este lunes, 14 de mayo. Eso sí, tiene claro su deseo: "Quiero especializarme en el canto y ser un cantante profesional y famoso, y que la gente me reconozca. Pero quizá tenga que ir a América porque el pop inglés no tiene tanta salida aquí [en España], como allí. Ya se verá, por que lo primero es cómo acabo en la gala"", afirmó. No olvidó comentar los estudios. "Son lo primero. Tengo que acabar Secundaria y luego hacer el Bachillerato, sea de canto o de piano. Ya se verá", concluyó.