"En este espectáculo nos soltamos al cien por cien; sale una energía preciosa"

La bailaora y coreógrafa Sara Baras presentó ayer el espectáculo Sombras, con el que regresa después de varios años a los escenarios canarios y que se representará en el Auditorio Adán Martín de Tenerife hoy domingo a las 19:00 horas y mañana a las 20:30.

La artista gaditana desgranó buena parte del espíritu de Sombras, con el que la compañía de Sara Baras celebra su 20 aniversario, en la rueda de prensa de presentación, al explicar que "es un gusto poder hacer un espectáculo como éste. Cada uno de nosotros nos soltamos al 100% y, al final, sale una energía preciosa". Una fuerza que también recogerá del público tinerfeño, que ya ha agotado el 90% del aforo disponible para los conciertos y del que la bailaora agradece que "siempre nos ha respaldado de forma bestial", por lo que "es un placer poder disfrutar de esta bendita tierra, que me encanta".

La Farruca

La nueva propuesta escénica de la artista parte de "coger la sombra que más me ha marcado, La Farruca, y darle un aire nuevo con todo lo que hemos podido aprender a lo largo de todo este tiempo de trayectoria", un palo del flamenco que "jamás imaginé que pudiera marcarme tanto siendo profundo y solitario". De esa forma, "vamos viajando, tocando y fusionando otros palos y registros del flamenco con expresiones contemporáneas como el jazz o percusiones amplias", siempre teniendo claro que "tenemos la obligación de respetar la tradición y a los maestros, a la que vez que sentirnos libres", por lo que "de ahí sale algo diferente y con un sello propio".

Ara Malikian

Dentro de ese espíritu de fusión y actualización destaca poderosamente la presencia de la música del violinista libanés Ara Malikian, que ha colaborado en anteriores ocasiones con la compañía de Sara Baras y cuya música se oirá en uno de los números. Una aportación que Sara Baras valora especialmente por tratarse de "un músico maravilloso, bendito. Es difícil unirnos por cuestiones de agenda, pero en esta ocasión ha hecho para Sombras un trozo creado por él, una genialidad, y es un gusto poder bailarlo".

Además del aspecto puramente musical, la escenografía incluye 9 grandes telas creadas por el prestigioso pintor malagueño Andrés Mérida, "garabatos basados en La Farruca", que contribuyen a crear la atmósfera en la que se desenvuelven los 20 artistas que subirán al escenario durante el espectáculo.

La de Sara Baras es una trayectoria que no admite discusión en cuanto a su prestigio y profesionalidad. Medalla de Oro de las Artes, otorgada en 2012 a la artista por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el Premio Nacional de Danza o la Medalla Vemreil de París, siempre bajo un sello de "trabajo durante estos 20 años", combinado con "el sentimiento puro de amor y respeto que tenemos por nuestro arte y sus maestros, como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Morante o Gades", que contribuyeron a llevar al mundo entero un arte "que tiene una riqueza que se clava en el corazón".

Con todo, y aunque reconoce que "he llegado más lejos de lo que quería y esperaba", la bailaora reconoce que "me queda mucho que aprender" dentro de una compañía de la que "me siento orgullosa por ser un equipo en el que nos entregamos al máximo al arte", ya que "en el flamenco, si no das el 100%, no hay verdad".

Baras estuvo acompañada durante la presentación por Aurelio González, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, que agradeció la presencia de la artista y de un "maravilloso espectáculo de magia y sentimiento", parafraseando al coreógrafo Lindsay Kemp al recordar que "la danza es la expresión estética del amor".

Sombras se estrenó el 28 de septiembre del pasado año en el Auditorio Baluarte de Pamplona y enfila hacia una gira internacional que dura ya dos años y que llega a Tenerife, en dos citas ineludibles para disfrutar de una de las figuras imprescindibles del flamenco actual.