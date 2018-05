"Ofreceremos mucho fuego lírico en el Rototom Launch Party"

El Festival Rototom, la muestra de reggae más importante de Europa, llevará a cabo hoy una nueva fiesta de presentación en Tenerife, en la Sala Cubik de Santa Cruz de Tenerife. Desde Suiza llega para esta cita Cali P, uno de los principales exponentes europeos del género en la actualidad. Junto él, en un potante cartel, músicos de la talla de Lion D (Jamaica), además de un nutrido grupo de aristas locales. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta al precio de 10 euros y se pueden adquirir a través de la plataforma www.rastatickets.es y en los siguientes puntos de venta: Loca María Grow Shop (C/ Heraclio Sánchez en La Laguna y Polígono de San Jerónimo en La Orotava), Cervecería El Rincón de Tintín (Plaza de La Concepción, La Laguna), Sonora Discos (Santa Cruz de Tenerife) y en Palm Beach Surf Store (C/ México, Playa de Las Américas)

¿Qué ofrecerá en su própximo concierto en Tenerife?

Mucho fuego lírico y vibraciones positivas. Yo y mi dj Chiqui Dubs estamos ansiosos por estar en Tenerife y conectar con nuestra gente allá.

¿Cuáles son sus proyecto actuales?

Ahora mismo sigo centrado en mi último álbum de estudio I Thoughts del que podemos decir que está funcionando muy bien alrededor de todo el mundo. Desde que lo editamos el pasado año lo hemos estado girando por diferentes ciudades del planeta. Además, acabo de presentar dos nuevos singles con las canciones Keep it Real y Hear my voice.

¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

Sin duda, conectar con la gente, con el público, y ver cómo cada uno encuentra la felicidad a su manera cuando la música les llega enteramente.

¿Cómo crea sus canciones, cómo las sientes? ¿Cuáles son sus raíces?

Yo creo canciones conectado con el mundo y para el mundo entero. Sus raíces son ni más ni menos los sentimientos y vibraciones que me impulsan a crear cada una de mis canciones.

¿Cómo debe ser para usted una canción perfecta de reggae music?

No existe la perfección en la música, pero sí puedo decir que una buena canción para mí es aquella que me hace querer bailar y subir el volumen.

¿Cuáles son las metas por las que pelea Cali P?

Diría que mis metas son, definitivamente, ver a toda mi gente vivir mejor. Aún conozco mucha gente que realmente no sabe que van a comer la próxima semana. Está claro que es una larga lucha, pero esta situación terminará cambiando.

¿Cuál es el principal mensaje de sus canciones?

El mensaje es Rasatafari. Amor, respeto, y mucho más amor otra vez.

¿Qué artistas contemporáneos del género sigues?

Más que decirte uno o dos nombres, sí te comentaré que yo apoyo a todos los artistas. Voy a muchos conciertos y fiestas de sound systems. Amo la música.