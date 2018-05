Festival de Eurovisión Portugal 2018 en directo: Sigue todas las actuaciones en directo

Este sábado 12 de mayo se celebra una nueva edición del festival de Eurovisión. Amaia y Alfred han devuelto la ilusión a España con 'Tu canción', tema con el que compite este año nuestro país en la final del concurso. La actuación de la ganadora de 'Operación Triunfo 2018' y de su novio será el momento más esperado por los eurofans españoles. Aquí te lo contaremos todo en directo.

Te narraremos todas las actuaciones y todo lo que suceda alredededor de Eurovisión 2018. Podrás ver las mejores fotos y conocer las mejores anécdotas del festival, que se celebra en el Altice Arena de Lisboa (Portugal).

'Tu canción', tema al que ponen voz Amaia y Alfred, está compuesto por Raúl Gomez y Silvia Santoro. El objetivo de los 'triunfitos' es hacer olvidar la actuación de Manel Sánchez, quien con su 'Do it for your lover' quedó en último lugar en la edición de 2017.

El sábado veremos si Amaia y Alfred logran suceder al portugués Salvador Sobral, último vencedor del concurso. Sobral consiguió para Portugal su primer trofeo en la historia de Eurovisión con una canción cantada en su lengua materna, poniendo fin a una serie de victorias obtenidas por composiciones interpretadas al menos parcialmente en inglés y que se alargaba desde 2007.

Amaia y Alfred interpretan 'Tu canción' en los ensayos de Eurovisión 2018. Youtube/RTVE