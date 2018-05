Eurovisión 2018: La relación de Canarias con el festival

Ha llegado Eurovisión. Los grandes amantes de este evento están de celebración. Portugal acoge este sábado, 63ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión 2018 en el Altice Arena de Lisboa. Un total de 26 países estarán presentes, tras pasar previamente por las distintas rondas previas para ser partícipes de la gran noche de la canción europea.



Amaia Romero y Alfred García, representarán a España en este certamen. La navarra y el catalán actuarán en el décimosexto puesto con el tema Tu canción , tras imponerse gracias al apoyo mayoritario del público, recibiendo el 43% de los votos entre las tres canciones finalistas en Operación Triunfo 2017.







Además, cabe destacar que este año la tinerfeña Ana Guerra, opositó junto a Aitana, a representar a España en el Festival Europeo de la Canción con el tema 'Lo Malo', que está llamado a ser una de las canciones del verano. Aunque la representación de la pareja conocida como Almaia gustó más al público del programa de Televisión Española.







Hay que remontarse al año 1976 en el que el Festival cumplía su XXI edición. Con una España post-Franco – que falleció el 20 de noviembre del 75-, la ciudad de La Haya acogió Eurovisión en abril. Braulio fue el representante nacional. En aquel entonces, el artista grancanario, a pesar de haber iniciado su carrera musical pocos años atrás, no era del todo desconocido para el público al haber participado en diversos concursos a nivel nacional.







El guiense acudió con la canción Sobran las palabras, una balada con toques setenteros, que no dio el resultado esperado. Tan solo obtuvo 11 puntos y finalizó en una décimosexta posición. Quedó muy lejos de los puestos de honor, encabezado por el grupo británico Brotherhood of Man y su tema Save your Kisses for Me. Braulio tan solo pudo superar a los representantes de Noruega y la extinta Yugoslavia.



Y de Guía pasamos a Telde. Dos años después, en el 78, el año de la aprobación de la Constitución, José Vélez fue el encargado de acudir al XXIII Festival de Eurovisión, que ese año tuvo lugar en París. El célebre cantante acudió a la capital francesa con la pegadiza y ambiciosa Bailemos un vals. A pesar de acudir con metas mayores, el teldense obtuvo 65 puntos que le colocaron en una digna novena posición. La mayor gloria aquel año fue a parar al tema israelí, A-Ba-Ni-Bi.







Hasta la próxima actuación canaria en Eurovisión hay que viajar 26 años. En 2004 Ramón del Castillo, que acabó como subcampeón de la tercera edición de Operación Triunfo, viajó a Estambul. El artista de la capital grancanaria acudió con Para llenarme de ti, un tema de tonos latinos que fue el encargado de abrir la XLIX edición.







Con 87 puntos obtuvo una décima posición que hasta el momento, y tan solo igualado en 2012 por Pastora Soler y en 2014 por Ruth Lorenzo, ha sido la mejor posición de España hasta la fecha. Además, Ramón fue el último participante de Operación Triunfo en acudir al Festival de la Canción.







Tres años después, en 2007, tomó protagonismo un artista de Puerto de la Cruz. Mikel -Miguel Hennet Sotomayor- era un integrante del grupo D'Nash que con su I Love You Mi Vida fueron los encargados de acudir a Helsinki. Acabaron en vigésima posición con 43 puntos, por encima de tan solo cuatro países. Ese año la música étnica serbia fue la vencedora con Molitva, de Marija –erifovi.







Otra que fortuna fue Raquel del Rosario. La vocalista fue la protagonista nacional en 2013. La artista de Teror acudió, junto con su grupo El Sueño de Morfeo, a la LVIII edición que tenía lugar en Estocolmo. Su Contigo Hasta el Final obtuvo tan solo 8 puntos en una de las peores participaciones de España al quedar en vigésimoquinta posición, superando tan solo a Irlanda -con dos puntos menos-.



Canarios en segunda línea



, que o bien no han cobrado el protagonismo central de los cinco anteriores o no han nacido en las Islas, pero guardan una estrecha relación con el archipiélago.Es el caso de, que representaron a España en la XX edición de Eurovisión. Integrantes de Mocedades, y más delante de El Consorcio, acudieron al Festival celebrado en Suecia en 1975, un año antes de la participación de Braulio.Si bien es cierto que el dúo era de Bilbao, el integrante masculino era originaria de, del que Sergio no ha rehuido y se ha sentido orgulloso, en más de una ocasión del municipio grancanario. Con Tú Volverás cosecharon un total de 53 puntos que lo colocaron en una décima posición. Aquella edición resultó vencedor los Países Bajos conEn 1987 una mujer nacida en Milán sería la representante en actuar en la XXXII edición. Aunque su lugar de nacimiento estuviera fuera de las fronteras españolas guardaba una relación directa con Canarias. Se trata de Patricia Kraus, hija del célebre tenor Alfredo Kraus.Pero, a pesar de acudir con la hija del respetado y reconocido, a nivel internacional, artista de la capital grancanaria,tan solo obtuvo 10 puntos y acabó en décimonovena posición, superando tan solo a tres países esa noche en Bruselas.Más reciente, aunque cada vez menos, fue la participación de. Natural de Las Palmas de Gran Canaria y afincada en Marbella, formó parte de un grupo de 16 jóvenes que revolucionó, entre 2001 y 2002 a toda España. Con la entrada del nuevo milenioo, recordado por muchos hoy en día.La grancanaria fue la primera en abandonar la Academia. Aún así, fue recompensada. Formó parte, junto conde un quinteto que apoyo acon su célebre Europe's Living a Celebration que alcanzó en Tallin, con 81 puntos, un meritorio séptimo puesto.