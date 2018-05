La batalla académica de Galdós

Aquel muchacho de la calle del Cano al marchar a Madrid dejó atrás la familia y un amor juvenil. También marchó recelando de los estudios de Derecho para los que realmente no tenía vocación. Acaso por esto Galdós llegó a ser figura cumbre del Realismo español del siglo XIX. Tres grandes figuras literarias ofrecieron a la España de su tiempo un ejemplo de convivencia ideológica. Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Pereda y Benito Pérez Galdós demostraron que su amistad, a pesar de la "discordancia de opiniones políticas y religiosas" que les separaban, superaban esos obstáculos con un fuerte humanismo estético. Por otro lado se ha escrito sobre la historia de la enemistad entre Juan Valera y Galdós aunque llegaron a admirarse e influirse recíprocamente. Estas grandes figuras tuvieron un papel decisivo en la entrada de don Benito en la Real Academia Española.

Juan Valera desde Lisboa escribe, el 1 junio de 1883, a su amigo Menéndez Pelayo cuando conoce que el académico Gabino Tejado padece una grave cardiopatía, para que "si se muere D. Gabino, trabaje Ud. por que elijan en la Academia a Pérez Galdós". Sin embargo, Gabino Tejado sobrevive a sus males y la vacante ha de esperar. Más adelante, el 3 de diciembre de 1885, Menéndez Pelayo de modo claro pregunta a Valera "¿por qué no elegir a Galdós, que trae consigo una verdadera popularidad literaria y méritos positivos de narrador?". Persiste Valera en carta del 3 de agosto de 1887 a Menéndez Pelayo: "Parece que el pobre Marqués de Molíns está en la agonía. Pronto habrá, y yo lo deploro, nueva vacante en la Academia. ¿Por qué no eligen Vdes (o nosotros elegimos), pues yo iré a dar mi voto, al amigo Pérez Galdós?". Y don Marcelino confiesa desde Santander a Valera cuatro días después: "En todas las vacantes echo a volar la candidatura de Pérez Galdós, pero nuestros compañeros se han empeñado en no abrirle las puertas. Por otra parte, él se tiene la mayor parte de culpa, porque de resultas de cierta modestia desdeñosa y soberbia que hay en el fondo de su carácter, ni da muestras de desear el puesto de académico, ni se mueve, ni escribe, ni visita a nadie, con lo cual nos deja a sus amigos en mal lugar. De todas suertes, si yo tuviese confianza en que la mayoría de la Academia le había de votar, yo le convencería para que diese los pasos que son de rigor en tal ocasión".

Las vacilaciones anteriores de don Marcelino ante la entrada de Galdós en la Real Academia van desvaneciéndose. Pero la gratitud de Galdós al apoyo de D. Marcelino se advierte en la carta que, con fecha 10 de octubre de 1888, envía a Pereda: "Yo no sé cómo habré ? de pagarle el interés que por mi? se toma, y que no merezco, interés que le ha llevado y le llevará más todavía a pelearse con sus amigos".

El 14 de noviembre de 1888 falleció Marcelino Aragón Azlor, Duque de Villahermosa, y pronto comenzó la disputa para cubrir el sillón vacante surgiendo la propuesta de Francisco Commelerán, catedrático de Lengua Latina en el Instituto Cardenal Cisneros, con el apoyo del influyente Antonio Cánovas. Con dificultad don Benito logra la propuesta y muestra sus temores por la enemistad de varios académicos, pero don Marcelino no se desalentó y se alzó frente al grupo de Cánovas del Castillo que blandía la bandera "commeleriana" surgiendo la "batalla académica". Menéndez Pelayo, quince días después, refiere a Galdós la violenta sesión del 22 de noviembre en la Academia y este da cuenta, en seguida, a Leopoldo Alas detallando aquella exaltada discusión entre Mariano Catalina y Menéndez Pelayo y, además, la actitud de Antonio Cánovas.

A pesar de esta enredada "batalla académica" Menéndez Pelayo decidió llegar hasta la vaticinada derrota y, acompañada su firma con la de Valera y la de Núñez de Arce, con fecha de 6 de diciembre de 1888, proponen "a la Real Academia Española, para ocupar la plaza de número vacante por fallecimiento del señor duque de Villahermosa, al señor don Benito Pérez Galdós". Finalmente, el 17 de enero de 1889 el resultado de la "votación secreta" fue favorable a Francisco Commelerán por catorce votos frente a diez de Galdós. El escándalo surgido tras el resultado de la "batalla académica" provocó el deseo de reparar pronto a don Benito con la primera vacante en la Real Academia de la Lengua.

El impacto emocional, también recibido en los círculos culturales de Las Palmas al conocerse el fracaso de don Benito, fue intenso. Gregorio Chil Naranjo y Felipe Massieu Falcón, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, escribieron a Galdós manifestándole el sentimiento que les había causado la malhadada cuestión académica. También a su buen amigo Pereda envía Galdós una carta, a primeros de febrero de 1889, en la que critica la decisión increíble de Manuel Cañete, Mariano Catalina y Manuel Tamayo Baus a los que considera culpables de su derrota académica apoderándose del voto de Cánovas.

No obstante, el 5 de febrero 1889 don Benito comunicaba a Clarín al fallecer Antonio Arnao el día anterior que la vacante de Arnao le traerá más disgustos porque le acosarán para que entre en la Real Academia. Al día siguiente, asimismo, escribe el humillado Galdós a Pereda: "¿Qué le he de decir de esa estupidez académica? Pues que con eso de haberse muerto el Sr. Arnao, ya me están dando la jaqueca otra vez. Veremos cómo salgo de ésta, porque ha de saber que renuncio a presentarme ahora, que no quiero nada con esa gente, y que si algo me hace vacilar es la consideración a los amigos que la otra vez me presentaron".

Menéndez Pelayo volverá a insistir en la entrada de Galdós en la Real Academia tras fallecer León Galindo de Vera el 12 de abril de 1889. En esta ocasión la opinión académica parecía favorable a la candidatura de Pérez Galdós como se lo expone Cánovas del Castillo a Menéndez Pelayo que, satisfecho se lo notifica a Pérez Galdós quien, por fin, accederá. Tan distintas son ahora las cosas que la candidatura - única - la firman el director conde de Cheste, Cánovas del Castillo y el secretario perpetuo de la Real Academia Tamayo y Baus. Doce días después Galdós, aun temeroso de que "la urna me revele de un modo elocuente las antipatías que tengo en aquella casa", escribe a Menéndez Pelayo que "a pesar de lo dicho, y consultados mis amigos, le autorizo á V. para hacer lo que quiera y proponerme si lo cree conveniente". Menéndez Pelayo maniobrará otra vez en un segundo intento y, el 13 de junio de 1889, Benito Pérez Galdós fue elegido para ocupar la vacante dejada por el jurista, político y escritor León Galindo de Vera. Don Benito obtuvo veintidós votos de los veinticuatro posibles y ocupó el vacante sillón N de la Real Academia Española.

O cho meses después

Posteriormente, casi ocho años después, escribe don Benito al Secretario perpetuo que "hasta hoy no he sabido que por esa Academia se ha fijado el domingo 31 para mi recepción. Convaleciente de un fuerte ataque gripal, no me encuentro todavía con fuerzas para afrontar, en tan breve tiempo, un acto de solemnidad desusada para mí. Por tanto agradeceré a Vd. muy de veras se sirva intervenir a fin de que la mencionada recepción se aplace para el siguiente domingo 7 de febrero". Pero, a las contrariedades con su editor Miguel Honorio de la Cámara, al no llegar a un acuerdo acerca del contrato que los liga, se acumulan sus embrollos amorosos que impiden el ingreso efectivo.

Entonces, el 7 de febrero de 1897, pudo celebrarse el acto de recepción pública de Benito Pérez Galdós en la Real Academia Española con la lectura de su discurso y el de contestación por parte de Marcelino Menéndez Pelayo. En su discurso, considerado breve, Galdós expresó que "La sociedad presente como materia novelable es el punto sobre el cual me propongo aventurar ante vosotros algunas opiniones". Y terminó diciendo que "el ingenio humano vive en todos los ambientes, y lo mismo da sus flores en los pórticos alegres de flamante arquitectura, que en las tristes y desoladas ruinas".