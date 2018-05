Las entradas para el concierto de Revólver en Arona están casi agotadas

Con toda probabilidad, Carlos Goñi celebrará los 25 años de Básico en Arona con el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos lleno. Compositor, guitarrista y cantante, celebra este especial aniversario del que fue el primer unpluggued de la música en España con una gira especial de Revólver. El exitoso grupo, que cuenta con 18 trabajos discográficos en el mercado y que ha vendido más de un millón y medio de copias, actuará este sábado, 12 de mayo, a las 21:00 horas, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, que abrirá sus puertas tres cuartos de hora antes del inicio del espectáculo.

La taquilla del recinto pondrá a la venta, si quedasen disponibles, las últimas localidades, a partir de las siete de la tarde. Hasta entonces, las entradas para este concierto, que organiza el Ayuntamiento de Arona, cuyo ritmo de ventas hace pensar en el lleno, pueden continuar adquiriéndose en la web del Auditorio (http://www.arona.org/portal/auditorio/home.jsp) y en el Centro Cultural de Los Cristianos, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.



Concierto acústico

La gira 25 años de Básico lleva a los escenarios a Carlos Goñi con su voz y guitarra, junto a un bajista y un percusionista que rememorará los éxitos del Básico I, un trabajo discográfico del que se vendieron 250.0000 copias en el ámbito nacional y obtuvo el Disco de Platino.

Otros temas famosos de Revólver y algunas sorpresas completarán un concierto acústico, que permitirá a los seguidores del grupo disfrutar de una actuación cercana con este artista que ha compuesto e interpretado algunas de las canciones que forman parte de la historia reciente de la música rock en español. De aquel mítico Básico I forman parte temas como Si es tan solo amor, Si no hubiera que correr o El roce de tu piel.

Carlos Goñi

Productor, guitarrista, arreglista, compositor y cantante, Carlos Goñi nació en el barrio madrileño de Las Ventas en 1961 y, con tan solo 18 años, comenzó su carrera musical. Revólver nació en 1989 y ahora, casi treinta años después, acumula éxitos y giras por escenarios nacionales e internacionales.

El último trabajo discográfico del grupo de rock lleva por título Capitol (2017). Cada uno de los álbumes de Revólver cuenta con lo que ya son clásicos de la historia de la música en España en las últimas décadas: Revólver (1990), Si no hubiera que correr (1992)¸ Básico (1993), El Dorado (1995), Calle Mayor (1996), Básico 2 (1997), Sur (2000), 8.30 a.m. (2002), Rarezas (2002), Grandes Éxitos (2003), Mestizo (2004), Básico 3 (2006), 21 gramos (2008), Que veinte años no es nada (2010), Argán (2011), Enjoy (2013), Babilonia (2015).