Conrado Álvarez: "Los instrumentos antiguos tienen una pátina psicológica"

Conrado Álvarez es un apasionado de la música que no se pone freno a la hora de abordar nuevos proyectos que le dejan sin tiempo libre, siendo el más ambicioso de los últimos años la puesta en marcha de la Orquesta Barroca de Tenerife. La formación residente de Auditorio de Tenerife finaliza su primera temporada mañana con Handel & Friends, contando con el director invitado Jacques Ogg y estrenando un instrumento que no ha sonado nunca en la Sala de Cámara del Auditorio: el fagot barroco. "Los instrumentos antiguos tienen esa pátina psicológica que imprime el hecho de que haya sonado en el pasado", reflexiona el director artístico de la formación, que cumple un año de vida.

"Hemos superado la meta que nos habíamos propuesto para este primer año: ofrecer música barroca con dignidad a nuestra gente". Este proyecto, que se enmarca "dentro de la apertura de públicos y espacios del Auditorio", ha ido aumentando su repercusión "sobre todo en redes sociales, donde hemos aumentado en posicionamiento gracias a los instrumentistas y los profesores de fuera que nos han conocido". La idea del director artístico de la formación es "internacionalizar la marca de nuestra orquesta con el propio proyecto y la buena música".

Para Álvarez, una de las claves es que "tenemos a buenos músicos que también son buenas personas y eso se comunica, el público lo nota". "Ese carisma en escena es esencial", sostiene el experto, quien está muy seguro de que "nuestra orquesta tiene el nivel del resto de barrocas de Europa, de hecho, muchos de nuestros músicos han estudiado en esos lugares e incluso tocan allí".

De cara al futuro, Conrado Álvarez tiene muy clara la hoja de ruta de la orquesta, siendo el siguiente paso la incorporación de directores y músicos invitados. Una batuta mexicana será el primer plato de la próxima temporada. La introducción de la cuerda y abordar en un programa de mediados del siglo XVIII también está en sus planes de cara a una segunda etapa. A pesar de ajustarse a un periodo temporal y estilístico determinado, "las interpretaciones de la música son diferentes, por eso no creo que el barroco sea un repertorio finito".

Este miembro de la Real Academia Canaria de las Bellas Artes (Racba) se congratula de que "dentro de las modas de la música moderna está la práctica de la música historicista". "La música barroca no está hecha para bandas del siglo XIX o XX, por eso para interpretar con un instrumento antiguo hay que conocerlo muy bien, si no, no se le saca provecho". El experto asegura que ni la interpretación ni el carácter tímbrico, color, técnica ni la aproximación es la misma en instrumentos modernos que antiguos. Además, "sientes que te puedes convertir en una fonoteca del pasado", reflexiona el fundador y coordinador del Festival de Música Antigua de La Laguna.

El concierto de mañana "da un poco de vértigo". Y no es para menos, ya que el concierto anterior, Más estaciones que Vivaldi, resultó ser un auténtico éxito del que el público salió maravillado. "Las cuatro estaciones bien hechas siempre sorprenden y si la orquesta no hubiera tenido el nivel que tiene, no habría sido un concierto tan exitoso", afirma el director artístico. "La gente que acudió vivió un concierto histórico, irrepetible e intangible", afirma el profesor de gestión cultural.

Para este Handel & Friends sonará por primera vez el fagot barroco de la mano de Hugo Rodríguez. Al atractivo programa del compositor británico nacido en Alemania se suma el estreno mundial que llevará a cabo la Orquesta Barroca de Tenerife del Concerto à 6, en sol menor, para violín y orquesta, de Telemann, transcrito, ex profeso, por Jacques Ogg para la formación tinerfeña.

La colaboración de Auditorio de Tenerife y la Real Academia Canaria de las Bellas Artes (Racba) para este proyecto es fundamental. No solo los instrumentos pertenecen a la colección de la institución académica, muchos de ellos donados por el propio Álvarez, sino que además una de sus salas se ha convertido en el local de ensayo de la orquesta. "Esta unión es reflejo del momento cultural que se vive en la isla, donde instituciones y corporaciones se juntan para aumentar las posibilidades culturales de Tenerife".