Rihanna se lanza al reggae

Han pasado ya dos años desde el lanzamiento de Anti (2016) y Rihanna ya está pensando en su siguiente álbum, el noveno en trece años de frenética andadura musical.

Y será una sorpresa para sus millones de fans, pues la diva de Barbados está preparando un álbum de reggae que apunta como principal influencia al productor jamaicano Supa Dups, conocido por trabajos con Beenie Man, Sean Paul y Elephant Man.

Aún es muy pronto para más detalles, pero en declaraciones a Vogue Rihanna afirma: "Voy a sonar como una turista cuando te diga mis canciones preferidas de Bob Marley... Three little birds, No woman no cry y Redemption song".

A falta de informaciones más concretas, se rumorea que Rihanna está en realidad trabajando en dos álbumes al mismo tiempo, con la intención de lanzar material durante el presente año.