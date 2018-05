Filmoteca Canaria colabora con Animayo con un ciclo de anime japonés

Filmoteca Canaria se suma a la gran apuesta del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos (Animayo), cuya clausura tuvo lugar estos días en Las Palmas de Gran Canaria, con la programación de un nuevo ciclo dedicado al anime japonés, en el que incluye la proyección de cinco películas que podrán verse a partir de hoy en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves 10, en Multicines Tenerife, con entrada libre para el público.

En colaboración con Animayo, Damian Perea Producciones y Selecta Vision, el ciclo Japón se Anima dará comienzo con la película El lugar que nos prometimos, de Makoto Shinkai, ganadora del Premio a la Mejor Película de Animación en el Mainichi Film Concours en 2005. En las siguientes semanas se podrán ver otras 'joyas' de este género de animación nacido en 1917 y que actualmente continúa en la cresta de la ola como lo demuestran los grandes éxitos que han tenido las películas seleccionadas para este ciclo.

Entre ellas Kimi no na wa ( YourName) de Shinkai Makoto, estrenada en agosto de 2016. La película de Makoto, reconocido escritor, productor, animador, dibujante y director nipón al que se ha denominado "el nuevo Miyazaki", es la película de animación más taquillera de la historia del cine japonés, después del éxito mundial de Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro) de Miyazaki Hayao en 2001. Asimismo, Konosekai no katasumi ni ( En este rincón del mundo, 2016), del KatabuchiSunao, retrato de una muchacha inquebrantable ambientado en Kure, Hiroshima, a finales de la Segunda Guerra Mundial.