Therapy Break serán los teloneros de Status Quo el 25 de mayo

Ya se conoce el nombre de la banda que abrirá el concierto el próximo 25 de mayo en el Pabellón Santiago Martín, en la noche del esperado concierto de Status Quo en Tenerife, la que será una de las grandes citas musicales del primer semestre del año en Canarias. La organización del espectáculo ya ha confirmado que serán Therapy Break quienes suban al escenario como teloneros de la actuación de la legendaria banda británica. La cita está prevista que dé comienzo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de la webs www.legendslive.es y www.ticketbell.com.

Therapy Break es la evolución natural del grupo de versiones Coverama, que después de dos años de trayectoria y más de 60 conciertos han decido dar un paso adelante y, más allá de interpretar grandes clásicos del rock, crear su propio repertorio de versiones que presentarán el 25 de mayo en el Santiago Martín.

El principal propósito de la formación tinerfeña con esta reconversión es dotar a sus composiciones de aquellas señas de identidad que son propias de las grandes canciones de la historia del rock. Así, con el alma puesta en los últimos 40 años y la cabeza en los sonidos de hoy, se encuentran inmersos en la composición de los temas que darán forma a su primer larga duración.



Leyendas vivas

Status Quo es una de las bandas británicas de mayor éxito comercial. Surgieron a finales de la década de los sesenta. Aunque los Status Quo nacieron como un grupo de beat y psicodelia, finalmente desembocaron en una banda de boogie desenfadado, con ritmos procedentes de clásicos del rock y del blues.

Su base surgió de un grupo beat llamado The Spectres, fundado en 1962, que finalmente fue rebautizado en 1967 como Status Quo, pasándose además a la psicodelia. Tras publicar algunos trabajos con resultados dispares, en 1970 los Status Quo se redefinieron. Mudaron las ropas psicodélicas por los más habituales tejanos y se convierten en una banda de rock y boogie, con un espectacular sonido de guitarra.

A lo largo de los siguientes años, los Status Quo enlazaron éxito tras éxito. Álbumes como Piledriver, Hello, Quo, On the Level o Blue for You llegaron a los primeros puestos de las listas. En su país, los Status Quo se convirtieron en auténticos ídolos.

En la década de los ochenta, Status Quo siguió situado en lo más alto, en lo que se refiere al aprecio del público. Y ello a pesar de los cambios habidos en la formación, que no impidieron que el grupo siguiera en la misma línea musical que llevaba hasta ahora.

Una de las bazas más importantes del grupo ha sido el ímpetu y la energía demostrada por Status Quo sobre los escenarios en sus conciertos en directo. En mayo de 2018, por partida doble, estarán en las Islas Canarias.