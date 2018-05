El potente 'We are four', de One Connection Djs, llega a San Isidro

En enero del presente año One Connetion Djs sonó en los Carnavales de Tenerife con fuerza y ahora sus componentes Quique Serra, Sharken, Nabifa y Mario Bravo estrenan su primer EP We are four. Esta nueva producción 100% canaria podrá escucharse en directo en el concierto que ofrecerá One Connection Djs el 18 de mayo en la Fiesta Joven de San Isidro. Mientras tanto, el EP formado por 4 temas: The Fourth Element (Quique Serra), Second Booty (Sharken), One Feeling (Nabifa) y Three Sounds (Mario Bravo) dan vida a este We Are Four, que podrá escucharse exclusivamente a través de plataformas digitales como Spotify, Itunes o Google Play. One Connections Djs nace de la unión de cuatro disc jokey cuyas carreras en solitario les ha llevado a compartir escenario con un elenco importante de artistas nacionales y a que su remix Electro Cubanito ya cuente con más de 24.500 reproducciones en Youtube. La experiencia de Mario Bravo y Quique Serra junto a la juventud y la energía de Sharken (Ismael Andrade) y Nabifa (Fabián Gorrín), hacen de este grupo una mezcla potente, fresca y única en el panorama de música electrónica de Canarias. We are four será un sonido que pegará bastante fuerte y que unirá a su vez a los seguidores de cada uno de los Djs que conforman este grupo.